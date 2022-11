Estados Unidos prepara un paquete de sanciones contra Siria

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steve Mnuchin, anunció que su país está preparando sanciones contra Siria tras el ataque con armas químicas del martes, al que Estados Unidos respondió con un ataque con misiles.



"Vamos a anunciar sanciones adicionales sobre Siria como parte de nuestros esfuerzos continuados para frenar este tipo de acciones", señaló el secretario del Tesoro en un breve encuentro con la prensa en West Palm Beach (Florida), donde el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping.



Mnuchin no aportó detalles sobre qué tipo de sanciones se van a anunciar, pero aseguró que seguirán afectando a las posibilidades del régimen del líder sirio, Bachar al Asad, de realizar negocios y transacciones en el exterior.



El secretario del Tesoro aseguró que las sanciones son un instrumento muy útil para presionar al régimen de Damasco y responder al ataque químico del martes en la localidad siria de Jan Shijún, donde fallecieron más de 80 personas.



El anuncio se da después de que el jueves y justo antes de reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, Trump autorizara un ataque con misiles guiados contra una base aérea en Siria en la que supuestamente se originó el ataque aéreo con armas químicas.



El secretario de Estado, Rex Tillerson, reconoció en la misma comparecencia en la que habló Mnuchin, que la pista de aterrizaje de la base aérea de Shayrat aún está operativa, porque no era un objetivo.



No obstante, reveló que el bombardeo acabó con el 20 por ciento de los aviones militares sirios desplegados en esa base, desde la que también operan unidades rusas.



Escuche en este audio más información sobre:



-En Venezuela el líder de la oposición Henrique Capriles aseguró que su inhabilidad política hará que recorra todo el país para poner fin a la dictadura de Nicolás Maduro.



-A 314 subió el número de muertos tras la avalancha en Mocoa.



-Las autoridades y la población en Mocoa están alerta por la intensidad de las lluvias durante el fin de semana. Según el último reporte entregado por el IDEAM, las precipitaciones se intensificarán entre 70 y 85%.



-La Fiscalía ha recibido 278 solicitudes de presos que buscan ser beneficiados con la ley de amnistía. De estas 192 solicitudes corresponden a integrantes de las Farc, y solo 52 han sido beneficiados.



-Seis investigadores del CTI de la Fiscalía que habían sido retenidos por una comunidad en el sur del Cauca fueron dejados en libertad en las últimas horas.



-La Fiscalía anunció que investiga esta asonada de la comunidad contra funcionarios del CTI en el departamento del Cauca.



-En diálogo con Blu Radio, Carlos Antonio Lozada, jefe de las Farc, dijo que alias Mojoso estaba confundido y tenía dudas sobre el punto de la justicia, dudas que según Lozada ya fueron despejadas.



-Desde el Congreso aseguran que las Farc están abusando de los acuerdos de paz, esto luego de la carta que envió esa guerrilla a alcaldes de La Guajira, solicitando reunión para coordinar planes de desarrollo para el posconflicto.



-En un gigantesco operativo de la Policía fueron capturados dos concejales de Chigorodó y otras 13 personas, señalados de ser integrantes de la banda criminal del Clan del Golfo en la región de Urabá.



-Cerca de 620 mil personas saldrán de la ciudad de Bogotá en esta Semana Santa por medio de las terminales de transporte.



-En el Valle del Cauca, se espera que este fin de semana se movilicen más de 180 mil vehículos con motivo del inicio del Plan Éxodo de Semana Santa.



-Más de 150 mil pasajeros se movilizarán por el terminal de transportes de Barranquilla esta semana Santa cuyas vías estarán custodiadas por 2 mil uniformados del Ejército.



-Con más de 15 mil uniformados, en 60 puestos de control, el Ejército garantizará la seguridad en Antioquia durante Semana Santa.



-A pocas horas de iniciar las actividades de la Semana Santa, la Policía descubrió cargamento de pescado y mariscos que era transportado en condiciones no aptas para su comercialización en Bucaramanga.



-Según cifras del ministerio de salud en Colombia de cada diez pacientes que son atendidos por depresión 7 son de sexo femenino.



-Según cifras de la Secretaría de Salud, más de 18 mil personas sufren de depresión siendo esta, la enfermedad más común en el grupo de los trastornos mentales en la ciudad.