Esto dicen los mensajes que Daniel Sancho le envió a Edwin Arrieta después de su muerte

El caso del médico colombiano Edwin Arrieta, quien fue asesinado y descuartizado en Tailandia, ha generado mucha controversia. El principal sospechoso es Daniel Sancho, quien era pareja del médico y es hijo del reconocido actor Rodolfo Sancho.

Aunque en un primer momento Daniel Sancho confesó el asesinato premeditado de Arrieta frente a la policía, luego afirmó que se trató de un accidente, insistiendo en que la muerte de Arrieta ocurrió durante una pelea en defensa propia.

Sin embargo, la familia del colombiano exige justicia por el crimen. Tanto es así que la hermana del médico, Darling Arrieta, reveló durante una entrevista en el programa "De Viernes" de Telecinco las últimas conversaciones que tuvo con Daniel Sancho. Días después de la desaparición de su hermano, ella contactó a Sancho a través de una red social, preguntándole directamente sobre el paradero de Edwin.



Lea también: Se conocieron las últimas conversaciones de WhatsApp entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta

Sancho respondió que había visto a Edwin Arrieta "en la playa el día anterior" y que habían consumido "setas alucinógenas", lo cual sorprendió a la mujer. A pesar de la aparente normalidad del encuentro, la hermana de Arrieta se alarmó por la falta de acción de Sancho ante la desaparición de su hermano, lo que la llevó a sospechar de él.

Daniel Sancho rompió el silencio sobre el asesinato del cirujano colombiano Foto: Y ahora Sonsoles TV

Revelan los mensajes que Daniel Sancho le envió a Edwin Arrieta después de su muerte

Sin embargo, revelaron los últimos mensajes que Daniel Sancho le envió a Edwin Arrieta después de su muerte, que tuvo lugar el 2 de agosto de 2023. El chef español habría enviado más de 30 mensajes al médico cuando ya estaba descuartizado.

Publicidad

Los mensajes fueron enviados en la madrugada del 3 de agosto. "¿A dónde te has ido? Tengo poca batería y no me carga esto en ningún lado. ¿Dónde estás? No puedes irte así. ¿Qué estás haciendo?", dice el primer mensaje que Sancho envió a Arrieta, según reveló el medio 20minutos.



En otro de los mensajes, el español insiste a Arrieta que le diga dónde está: "Chiqui, ¿dónde estás? Estoy muy, muy preocupado. Hace horas que no te veo. ¿Te has metido en la locura máxima de Haad Rin (la playa donde se celebra la conocida Full Moon Party)?"

"Chiqui, por favor, tienes que responder. Voy a tener que llamar a la Policía", vuelve a escribir Daniel Sancho a las 3:55 de la madrugada. "Chiqui, por Dios, espero que estés ahí y que simplemente hayas perdido el móvil o la bolsa (...) No entiendo nada. Tengo miedo. Había venido a buscarte a la playa en la que estuvimos antes porque era el lugar que conocías, pero seguro que no recuerdas el nombre y menos en este estado", añadió.

Publicidad

"No estabas en el hotel. No estabas en el otro hotel... Dios, chiqui, has desaparecido demasiadas horas (...) ¿Qué demonios hago? No tengo a quién contactar", insistió Daniel Sancho.