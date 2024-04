“No le quiere devolver el dinero”: chats comprometen a Daniel Sancho en asesinato de Edwin Arrieta

El asesinato y desmembramiento del cuerpo del médico colombiano Edwin Arrieta, un respetado cirujano, se encuentra en el centro de una historia de lo que sería el macabro plan de Daniel Sancho para desaparecerlo.

El pasado 2 de agosto, Arrieta fue presuntamente asesinado en circunstancias que aún se están desvelando, donde Daniel Sancho, un chef español, está siendo juzgado como el principal sospechoso. Este caso ha generado una ola de repercusiones y declaraciones que ahora son parte de la evidencia presentada en el tribunal de Koh Samui.

Ante el tribunal, se presentaron mensajes de WhatsApp enviados por N. B. M. y M. C. A., amigas cercanas de Arrieta, quienes expresaron su preocupación por la repentina incomunicación del cirujano.

¿Qué decían los chats?

"Estoy preocupada. No sé nada de Edwin. Lleva muchas horas sin dar señal", confesó M. C. A. a un familiar directo de Edwin, revelando el profundo temor que tenían por el bienestar del médico. Este detalle íntimo reflejó la angustia vivida por aquellos cercanos a Arrieta inmediatamente antes de que se conociera su destino.

Los mensajes trajeron a la luz la compleja relación financiera entre Arrieta y Sancho, donde se menciona que el cirujano prestó a Sancho la significativa suma de 900 millones de pesos colombianos (aproximadamente 216.000 euros), para un proyecto relacionado con un restaurante.

"Edwin me dijo que se había gastado la plata y no se la quería devolver", comunicó M. C. A., subrayando la tensión previa entre el cirujano colombiano y el chef español. Este aspecto financiero parece ser un punto central en la investigación y juicio en curso.

La preocupación escaló hasta el punto de revisar la cuenta de Instagram de Edwin en busca de alguna pista sobre Sancho, sugerencia hecha por M. C. A. a un familiar de Edwin.

Esto eventualmente llevó a que Darling Arrieta, hermana del cirujano, estableciera contacto con Sancho vía Instagram, quien aportó información enigmática.

"Le he visto en la playa ayer. Le he perdido el rastro. Nos hemos tomado unas setas alucinógenas", relató Sancho, lo que podría indicar los últimos momentos conocidos del cirujano.

A través de estos detalles salieron a la luz piezas clave que ponen aún más misterio e indignación en el caso.

Por un lado, Edwin Arrieta, cuya desaparición y presunto asesinato generaron consternación en la sociedad. Por otro, Daniel Sancho, chef español actualmente enfrentando graves acusaciones en Tailandia.

Estas pruebas son ahora analizadas por las autoridades competentes en el juicio que se adelanta por el presunto asesinato del médico colombiano.