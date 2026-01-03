“Esto que le pasó a Nicolás Maduro se lo buscó solamente él”, afirma Marta Lucía Ramírez

La captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses generó un fuerte remezón político en la región y provocó reacciones inmediatas en distintos sectores. En Colombia, una de las voces más contundentes fue la de la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que lo ocurrido es consecuencia directa de las decisiones y acciones del propio régimen venezolano. Sus declaraciones, dadas en entrevista con Blu Radio, marcaron el tono de un debate que trasciende las fronteras de Venezuela.

Ramírez sostuvo que este hecho no solo impacta a ese país, sino que envía un mensaje claro a toda América Latina, en especial a Colombia. Para ella, la captura representa un punto de quiebre frente a un régimen que, según afirmó, se sostuvo durante años mediante la represión, la persecución política y la degradación de las condiciones de vida del pueblo venezolano.



“Esto que le pasó a Nicolás Maduro se lo buscó Nicolás Maduro”

La exvicepresidenta fue tajante al referirse a la captura. “Esto que le pasó a Nicolás Maduro se lo buscó solamente Nicolás Maduro”, afirmó, al insistir en que el régimen se mantuvo “a punta de violar los derechos humanos de los venezolanos” y de afectar la estabilidad democrática de la región.

También cuestionó los discursos del entorno del mandatario venezolano sobre democracia y libertad. “Hablan del derecho de los venezolanos a la democracia, a la paz, a la libertad, cuando eso justamente es lo que ha ocasionado el régimen de Chávez y de Maduro durante los últimos 25 años”, señaló, al describir lo que considera un deterioro progresivo de Venezuela.



Marta Lucía Ramírez celebra la captura y envía mensaje a Colombia

Durante la entrevista, Ramírez no ocultó su satisfacción por la noticia. “Lo siento de verdad muy contenta por esta noticia. Felicito al presidente Donald Trump”, dijo, al destacar el sufrimiento de millones de venezolanos y de los líderes opositores que han enfrentado, según sus palabras, un proceso “duro, difícil y largo”.

Además, dirigió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro. “Este es un mensaje claro y sonoro para el presidente de Colombia”, afirmó, al cuestionar la postura del Gobierno colombiano frente a las elecciones en Venezuela y el silencio que, a su juicio, se mantuvo ante hechos que consideró evidentes para la comunidad internacional.



Personalidades del mundo reaccionan a captura de Maduro

Ramírez insistió en que el régimen de Maduro no debe ser reconocido como legítimo. “No merecía que nadie en el mundo, ni ningún periodista, lo siguiera calificando como funcionario, ni como presidente, ni como vicepresidenta, porque no lo son, son unos usurpadores del poder en Miraflores”, aseguró.

Las reacciones no se limitaron a Colombia. El presidente de Argentina, Javier Milei, escribió en X: “La libertad avanza carajo”. Desde Estados Unidos, el congresista Carlos Gimenez advirtió: “Los que impidan la transición democrática en Venezuela enfrentarán peores consecuencias que Nicolás Maduro y Cilia Flores. El pueblo venezolano eligió a Edmundo y a María Corina Machado”.

En Colombia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó: “Venezuela libre… Colombia, a defender la Democracia, porque una vez se va, no vuelve”. Las reacciones reflejan que el hecho abrió un nuevo escenario político cuyo impacto aún está por verse.