Estudiante atacó a su compañero con lápiz en plena clase: “Múltiples heridas en la cara”

Hay conmoción en Cuba luego de que circulara en redes sociales un video grabado dentro de un aula de la secundaria básica Wenceslao Rivero, en el municipio de Las Tunas, donde un estudiante atacó a otro con un lápiz, provocándole múltiples heridas en el rostro.

El incidente ocurrió el pasado martes 2 de septiembre, pocos minutos antes de la salida de los alumnos. En ese momento, el grupo permanecía sin supervisión porque el profesor había salido a atender una diligencia académica.

En la grabación, realizada por una de las alumnas, se observa que la situación comienza como un aparente juego entre risas, pero en cuestión de segundos se transforma en una agresión. El joven golpea repetidamente a su compañero en la cabeza, la cara y la espalda con un lápiz, lo que desata el pánico entre los demás estudiantes, quienes abandonaron el salón.

Estudiante atacó a su compañero con lápiz en plena clase Foto: redes sociales

Esto dijo el colegio

Aunque en redes sociales se denunció la gravedad del hecho, la Dirección de Educación en Las Tunas emitió un comunicado que generó críticas entres los padres de familia. Según explicó el director provincial, Eulicer Escalona Escalona, los daños físicos fueron “sin consecuencias graves”, de acuerdo con el certificado médico expedido por el policlínico Piti Fajardo.

El funcionario añadió que tanto el agresor como la víctima y sus familias ya fueron atendidos, y que se aplicarán medidas disciplinarias y administrativas “para evitar que hechos similares se repitan”.

Sin embargo, la respuesta oficial ha generado inconformidad en redes sociales y entre padres de familia, quienes cuestionan la falta de control dentro de los salones de clase y advierten que la situación pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.