Europa despliega tropas en Groenlandia tras amenaza de anexión de Trump

Francia reforzará su presencia militar en Groenlandia “en los próximos días” con nuevos medios terrestres, aéreos y marítimos, anunció este jueves el presidente Emmanuel Macron. La medida llega en respuesta a la creciente tensión con Estados Unidos, después de que Donald Trump reavivara su intención de anexionar el territorio autónomo de Dinamarca, alegando razones de seguridad nacional.

Desde la base aérea de Istres, en el sureste de Francia, Macron confirmó que un primer contingente francés ya se encuentra desplegado y que será ampliado como parte de una operación militar europea coordinada con Dinamarca. En la misión también participan Alemania, Suecia y Noruega, y busca fortalecer la defensa del Ártico ante el riesgo de una escalada geopolítica.

Trump ha insistido en que Groenlandia es estratégica para la seguridad estadounidense y no descartó una intervención militar tras sugerir que su gobierno podría intentar comprar la isla. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, rechazó tajantemente la idea y anunció la creación de un grupo de trabajo para reforzar la seguridad regional.

“Francia y Europa deben mantenerse firmes allí donde sus intereses estén amenazados, sin buscar la escalada pero defendiendo la soberanía territorial”, subrayó Macron. El mandatario también instó a acelerar la modernización de las Fuerzas Armadas francesas, con un incremento presupuestario de 36.000 millones de euros hasta 2030, en un contexto de tensiones crecientes con Rusia y China.



“En un mundo cada vez más duro y competitivo, debemos ser más rápidos y más fuertes”, concluyó el presidente francés, dejando claro que París busca consolidar su papel como actor principal en la seguridad europea del Ártico.