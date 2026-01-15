En vivo
Europa despliega tropas en Groenlandia tras amenaza de anexión de Trump

Europa despliega tropas en Groenlandia tras amenaza de anexión de Trump

Trump ha insistido en que Groenlandia es estratégica para la seguridad estadounidense y no descartó una intervención militar tras sugerir que su gobierno podría intentar comprar la isla.

