Exalcalde en México fue asesinado mientras viajaba en su camioneta

El exalcalde del municipio de Igualapa, Apolonio Álvarez Montes, fue asesinado este domingo en un ataque armado registrado en el estado de Guerrero, al sur de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía estatal, el exmandatario se desplazaba en una camioneta cuando fue interceptado por dos hombres armados en las inmediaciones de la glorieta de San Juan de los Llanos, entre el acceso a la localidad y una farmacia. Los atacantes abrieron fuego con rifles de alto calibre y luego escaparon del lugar.

Medios locales informaron que el crimen ocurrió hacia las 10:50 de la mañana (hora local). El cuerpo de Álvarez Montes quedó dentro del vehículo, que presentó múltiples impactos de bala, y posteriormente fue identificado por un familiar.

El político ocupó la Alcaldía de Igualapa en dos periodos, entre 2005 y 2008 y entre 2018 y 2021, representando al Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Tras conocerse el hecho, sus familiares confirmaron su fallecimiento a través de redes sociales y expresaron mensajes de condolencia.



El homicidio ocurre en un contexto de creciente violencia política en Guerrero, considerado uno de los estados más afectados por este fenómeno en México. Igualapa también ha sido escenario de otros hechos violentos recientes, como el asesinato, el mes pasado, del subdirector de la Policía Municipal, René Hernández López.

Además, Guerrero figura entre las ocho entidades del país que concentran más de la mitad de los homicidios registrados a nivel nacional, según cifras oficiales.