EXCLUSIVO La presidenta ya recogió sus cosas: Abogado de Rousseff

José Cardozo, abogado defensor de Dilma Rousseff, reiteró en Blu Radio que lo sucedido con la presidenta del gigante suramericano no fue otra cosa que un golpe de Estado. Senado aparta a Dilma Rousseff de la Presidencia de Brasil

“En la situación jurídica real no tenemos hechos que permitan una configuración de crímenes, por eso la reacción de indignación, no es un proceso, es un golpe que busca tumbar a una presidenta legítimamente electa, es una situación que ofende a la constitución brasileña”, señaló Cardozo. Presidente de Cámara brasileña rectifica y apoya proceso de destitución a Dilma

El abogado indicó que la reacción de Rousseff no puede ser otra más que la de indignación, y aseguró que ella no ha tenido actuaciones diferentes a las de sus antecesores, razón que no explica el por qué el congreso de ese país decidió apartarla momentáneamente de su cargo.

“Se creó una situación retórica de imaginación jurídica propia del parlamentarismo, Dilma Rousseff no participó de este crimen, no se va a conformar, no es solo la defensa de su mandato sino la defensa de la democracia”, añadió el abogado.

Cardozo indicó que no se trata de un golpe de estado apoyado en armas, sino de una jugada política que carece de argumentos y que perjudica enormemente la democracia de su país.

“Se hace un golpe que no es con armas sino con retorica jurídica, es el sentido una retórica vacía que no justifica esta decisión”, aseguró.

La defensa de la presidenta comparó lo hecho por Rousseff con el mandato del expresidente Fernando Collor de Melo, quien según Cardozo, sí desvió dinero para su provecho, y aseguró que la mandataria siempre fue correcta con el manejo del dinero público.

“El señor Fernando Collor de Melo se apropió de recursos públicos, desvió dinero para su provecho, la presidenta ha sido honesta y ha dado un trato correcto con los dineros públicos”, dijo el apoderado de Rousseff.

Frente al clima de corrupción que envuelve a Brasil, Cardozo señaló que todos los partidos políticos en el país están siendo investigados, sin embargo, aclaró que la presidenta no tiene ninguna acusación en su contra, hecho que deslegitima, a su parecer, la actuación del congreso brasileño en contra de su defendida.

Cardozo concluyó señalando que Rousseff, quien ya percibía lo que iba a suceder, ya recogió sus objetos personales y los llevó a una habitación especial donde podrá estar mientras se adelanta el proceso en su contra.

“En pocos momentos recibirá la notificación para que no sea más presidenta en ejercicio, ya retiró todas sus cosas, como sabíamos que la situación estaba dada, el golpe estaba dado, llevó sus cosas personales a una habitación del palacio donde podrá estar durante el proceso”, dijo Cardozo.