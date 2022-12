Excluyen a niño con Síndrome de Down y la reacción de su madre se hizo viral

El motivo de su publicación fue porque su hijo Sawyer, un pequeño que tiene Síndrome de Down, fue el único al que no invitaron a una fiesta de cumpleaños, según ella porque “Sé que no fue porque mi hijo es malo, nunca conocerás a un chico tan feliz”, inició de esta manera su relato esta madre.

“Tener síndrome de Down no implica que no quieras o no puedas tener amigos. Tampoco que no tengas sentimientos ni quieras ir a fiestas de cumpleaños. Las personas con síndrome de Down quieren lo mismo que vos y yo. Quieren tener relaciones cercanas, sentir el amor, ayudar, tener vidas significativas y definitivamente, también quieren ir a fiestas de cumpleaños", continuó la mujer.

La publicación cuenta con más de 21 mil ‘likes’, 3 mil comentarios y se ha vuelto viral, tanto en Facebook, como otras redes sociales.

Vea a continuación el escrito completo:

