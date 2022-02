Exesposa de Claudio Caniggia denuncia grave agresión y abuso del exfutbolista argentino

El exfutbolista argentino Claudio Caniggia tendrá que comparecer ante la justicia tras una dura acusación por abuso sexual que interpuso su exesposa Mariana Nannis, madre de dos de sus hijos, Alexander y Charlotte.

De acuerdo con el programa Argenzuela en la emisora Radio 10, Caniggia obligó a su expareja a sostener relaciones pese a su negativa en hechos registrados en 2018 en el inmueble familiar el 5 de mayo de 2018. Según Mariana Nannis, ante su negativa, el exfutbolista amenazó con quitarle la vida.

Según la acusación revelada, Caniggia golpeó le lanzó un puño en el rostro a su esposa, pero ella se cubrió con las manos.

Tras la agresión, Caniggia habría amenazado Mariana Nannis y le aseguró que denunciaba los hechos la denunciaría y su “cabeza iba a rodar” ya que él era amigo de un jefe policial.

“La justicia sabe que tiene plata a nombre de él todo lo tiene la Justicia, los maltratos, los golpes, ejerció todas las violencias conmigo. ¿Todavía están dudando si me golpeó o no me golpeó? Me cagaba a palos, me cogía cuando no quería”, denunció la exesposa de Caniggia en mediode la agria separación a medios en argentina.

De acuerdo con la versión de Mariana Nannis, Caniggia no la dejaba trabajar y por estuvo 33 años a cargo de sus hijos.

