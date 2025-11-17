Exfutbolista Robinho es trasladado a otro penal tras solicitud de sus abogados

El exfutbolista brasileño Robinho, condenado en Italia por una violación grupal cometida en 2013, fue trasladado este lunes a una nueva cárcel en el estado de São Paulo. La decisión se tomó a solicitud de su defensa, según confirmaron fuentes judiciales.

La Secretaría de Administración Penitenciaria no detalló las razones del traslado, aunque medios locales señalan que obedecería a un pedido expreso de los abogados del exdelantero del Santos, Real Madrid, Milan y Manchester City.

De acuerdo con esas versiones, Robson de Souza —conocido mundialmente como Robinho— pidió abandonar el penal de Tremembé debido al impacto mediático generado por una serie televisiva ambientada en esa prisión, conocida popularmente como “el presidio de los famosos”. La producción retrata casos de reclusos involucrados en homicidios y otros crímenes de alto perfil, aunque no aborda la historia del exjugador.

Robinho Foto: AFP

Con la autorización de la justicia, Robinho continuará cumpliendo en un presidio de la ciudad de Limeira la condena de nueve años de prisión impuesta por tribunales italianos por su participación en la agresión sexual ocurrida en una discoteca de Milán en 2013.



Tras permanecer varios años en Brasil eludiendo la ejecución de la sentencia, el exfutbolista fue encarcelado en marzo de 2024, luego de que un tribunal brasileño ratificó la condena y determinó que debía cumplirla en territorio nacional.