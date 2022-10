Exjefe de inteligencia venezolana admite que sí tuvo contacto con las Farc

El general (r) Hugo Carvajal, ex y efe de la inteligencia y la Policía política venezolana durante el mandato de Hugo Chávez, admitió este jueves que entre los años 2001 y 2002 sí tuvo algunos contactos con las Farc con la finalidad de lograr la liberación de un secuestrado venezolano, además, señaló que fue autorizado por los gobiernos de Chávez y Andrés Pastrana en su momento.



Estas afirmaciones fueron reveladas a la salida de la Fiscalía en Caracas, donde Carvajal pidió que se le investigue desde Venezuela por los señalamientos del Departamento del Tesoro Norteamericano que lo incluyó hace 8 años en la lista OFAC por supuestos vínculos con el narcotráfico y el terrorismo.



"Todo es porque yo aparecí en la computadora del entonces jefe de las Farc, Raúl Reyes, (...) les voy a explicar el porqué de esa computadora, realmente ese contacto con ese grupo subversivo lo hubo, motivado a una misión que me dieron de rescatar al entonces empresario Richard Boulton que se encontraba secuestrado en territorio colombiano, de esto estaba en conocimiento el presidente Chávez, el presidente Pastrana me recibió dos veces en su oficina y estaba al tanto de todo lo que se estaba haciendo", dijo Carvajal.



El oficial (r) aclaró que apenas se supo que su nombre estaba en la computadora, "vino a señalar el dedo de la injusticia de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro me incluye en la lista OFAC por terrorista y narcotraficante como señalaban a las Farc en su momento".



Aclaró que antes no quiso hablar de este tema por seguridad de Estado, "por el trabajo que realizaba frente a un organismo de inteligencia, pero ya las circunstancias han cambiado, no tengo nada que temer y por eso le exijo a la Fiscalía venezolana que investigue".



Hugo Carvajal negó tener bienes o cuentas personales en los Estados Unidos y reiteró su interés en hablar con las autoridades norteamericanas para aclarar su caso, "Por tercera vez renové con un bufete de abogados para que tengan acceso al caso, renové la licencia y no ha sido posible tener acceso a la información, que yo sé que es basura", concluyó.