Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Alias 'Calarcá'

Exjugador de Inglaterra, detenido por intento de violación: esto se sabe

Exjugador de Inglaterra, detenido por intento de violación: esto se sabe

Medios como The Sun reportan que se trata de un jugador con trayectoria reconocida en el fútbol inglés.

Agresión sexual de exjugador
Foto: Freepik
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

