Exjugador de Inglaterra, detenido por intento de violación: esto se sabe

La noticia cayó como un baldado de agua fría en el mundo del fútbol europeo. Un exjugador de la selección de Inglaterra, con pasado en la Premier League, fue detenido en el aeropuerto de Stansted como sospechoso de intento de violación. El caso, que sacudió a los hinchas y a la prensa británica, avanza bajo estricta reserva debido a las leyes del Reino Unido, que impiden revelar la identidad del sospechoso hasta que no exista una acusación formal.

La detención se produjo luego de la denuncia presentada por una expareja, quien aseguró que el presunto intento de agresión ocurrió cuando aún mantenían una relación. Semanas después de poner el caso en conocimiento de las autoridades, la Policía de Essex actuó y confirmó el arresto, así como la apertura de la investigación correspondiente.



Esto se sabe del exjugador de Inglaterra detenido por intento de violación

Por ahora, el exfutbolista fue dejado en libertad bajo fianza mientras comienzan los procedimientos judiciales, previstos para inicios del próximo año. Aunque la identidad sigue protegida, medios como The Sun reportan que se trata de un jugador con trayectoria reconocida en el fútbol inglés.

La Policía de Essex reiteró que la investigación sigue en curso, apoyada en entrevistas, análisis de pruebas y testimonios que ayudarán a esclarecer lo ocurrido. Las autoridades insisten en que el proceso se adelanta con total rigor y que cualquier decisión dependerá del avance del caso.

Mientras tanto, la noticia mantiene en alerta al entorno deportivo británico, donde este tipo de denuncias suele generar amplios debates sobre responsabilidad, conducta y acompañamiento a las víctimas.