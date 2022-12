Exministro chavista califica de “montaje” de Maduro el caso helicóptero en TSJ

Miguel Rodríguez Torres, exministro chavista, calificó como un “burdo montaje” las declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre un supuesto ataque desde un helicóptero al Tribunal Supremo de Justicia, TSJ.



"No me convenció el helicóptero en Nada. Videos con muñecos armados que atacan con granadas y ninguna estalla, ataca con balas y nadie es herido. Vuela libremente por Caracas y luego huye y se posa sobre edificio en La Trinidad, para ser visto por todos en vez de estar huyendo y luego desaparece por completo”, sostuvo Rodríguez Torres en un chat enviado a BLU Radio.



“Conclusión: montaje burdo. ¿A quién beneficia esto? Solo a Nicolás para dos cosas: darle alguna credibilidad a su versión de golpe de Estado (pero sin militares no hay golpe) y culpar a Rodríguez Torres como sea”, añadió el exministro.



Cabe señalar que este martes, en un comunicado leído por el ministro de Telecomunicaciones de Venezuela, Ernesto Villegas, el Gobierno venezolano insistió en que el ataque con granadas y disparos a la sede del Tribunal Supremo de Justicia está enmarcado en un plan golpista.



Asimismo, el ministro aseguró que las granadas utilizadas son de origen colombiano.