Conductores, a fijarse donde parquean; multa es costosa y más común de lo que se cree

El mal parqueo es una infracción más común de lo que los conductores suelen pensar. En Colombia, además de conducir a alta velocidad, sin Soat, tecnomecánica o con la licencia de conducción vencida, esta es otra de las faltas a la norma más multadas.

Según el Código Nacional de Tránsito, los conductores deben ser conscientes de los lugares en los que está prohibido estacionar no solo por cumplir con la norma, sino también por contribuir a un buen desarrollo de la movilidad en las ciudades.

Estos lugares incluyen frente a garajes, sobre andenes, en vías principales y colectoras con indicación expresa de prohibición, en puentes, túneles, pasos bajos, curvas y zonas cercanas a hidrantes, entradas de garajes y carriles de bicicletas, entre otros.



Operativos contra mal parqueados en Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

¿Cuál es la multa por mal parqueo en Colombia 2024?

En el país, estacionar un vehículo en zonas prohibidas puede llevar a sanciones severas, incluida una multa de $650.000 para el año 2024.

Además de la multa económica, existe la posibilidad de inmovilización del vehículo en caso de que el conductor no esté presente cuando se lleve a cabo la imposición de la infracción.

En estos casos, el vehículo podría ser trasladado por una grúa a los patios hasta que el propietario lo retire. Sin embargo, si el conductor está presente antes de que el vehículo sea cargado, se le permitirá retirarlo, aunque recibirá la multa de todas formas.



¿Dónde no se puede parquear?

El desconocimiento de la normativa no exime a los conductores de su responsabilidad. Es fundamental que los conductores estén al tanto de estas reglas y de los lugares no permitidos para parquear y así evitar infracciones costosas y molestias innecesarias.

Los hidrantes son esenciales en una emergencia para los bomberos, por lo que es indispensable evitar parquear enfrente de uno. Foto: AFP

Lugares donde está prohibido estacionar en Colombia, según el artículo 76 de la ley 769:



Frente a garajes de viviendas o locales comerciales. Sobre andenes, áreas verdes o espacios públicos: designados para peatones, recreación o conservación. En vías, arterias, autopistas, zonas de seguridad o dentro de intersecciones: lugares son especialmente peligrosos para estacionar. En vías principales y colectoras con indicación expresa de prohibición o restricción. En puentes, viaductos, túneles, pasos bajos, estructuras elevadas o en sus accesos. En carriles dedicados a transporte masivo sin autorización: incluyendo las paradas para vehículos de servicio público o personas con limitaciones físicas. En ciclorrutas o carriles dedicados o con prioridad al tránsito de bicicletas. A una distancia mayor de treinta (30) centímetros de la acera. En doble fila de vehículos estacionados, o frente a hidrantes y entradas de garajes o accesos para personas con discapacidad. En curvas. Donde interfiera con la salida de vehículos estacionados. Donde las autoridades de tránsito lo prohíban. En zona de seguridad y de protección de la vía férrea, en la vía principal, vías secundarias, apartaderos, estaciones y anexidades férreas.

La multa por mal parqueo es solo una parte de las posibles sanciones, ya que, de no estar presente, la inmovilización del vehículo puede provocar inconvenientes y gastos adicionales para los conductores.

En otras palabras, los conductores deben conocer la norma y conducir atentos a las zonas prohibidas de estacionamiento para evitar multas y demás sanciones por parte de los agentes de tránsito en la ciudad.

