Expectativa en Venezuela por posible inicio del diálogo

Para este domingo 30 de octubre Gobierno y oposición en Venezuela deberían sentarse en la misma mesa para comenzar el diálogo. Esto según el anuncio que ambas partes, junto al Vaticano, la Unasur y los expresidentes, hicieron el pasado lunes en Caracas.



Sin embargo, apenas horas después de confirmarse que este encuentro sería en la isla de Margarita, diversos integrantes de la Mesa de la Unidad mostraron su descontento por el anuncio, argumentando que no estaban dadas las condiciones.



Con el pasar de los días, se dijo que no sería "diálogo" sino un encuentro más para definir los temas a discutir y que además se desarrollaría esa posible reunión en Caracas.



En las últimas horas la Mesa de la Unidad ha guardado silencio mientras el gobierno insiste que están listos y dispuestos a sentarse a dialogar.



En la noche del sábado, Jesus Torrealba, secretario ejecutivo de la mesa de la unidad escribió un artículo donde expuso su posición ante la posible reunión de este domingo:



Este domingo 30 debería producirse un nuevo encuentro entre un representante personal del Papa, representantes del régimen, representantes (esta vez si) de los partidos de oposición agrupados en la MUD, los tres ex presidentes y UNASUR.



El temario es claro: Solución electoral, libertad de los presos políticos y retorno de los exiliados, atención a las víctimas de la crisis humanitaria y respeto a la Asamblea Nacional. De esa reunión podrían salir importantes conclusiones que permitan “desescalar” el conflicto, retomar la senda electoral y alejar los amenazantes nubarrones de la violencia.



No hay que negarlo: Este encuentro se produce en un marco de escepticismo y desconfianza. Pero entre la esperanza y la matanza, la inmensa mayoría de los venezolanos siempre apostará a la Paz, teniendo claro que “Paz” es mucho más que la ausencia de violencia física: Paz es también vivir con dignidad, en libertad, con democracia, con alimentos, con medicinas y sin miedo. Esa es la Paz a la que aspiramos los venezolanos. ¡Palante!



Por su parte, a través de un comunicado , la Conferencia Episcopal Venezolana hizo un llamado al Gobierno y la oposición “ser cogerentes” y dialogar cuanto antes.

Publicidad

Según los obispos miembros de la Presidencia de la Conferencia Episcopal, son tres las razones principales por las cuales se hace necesario un diálogo:

1. Que la innegable crisis política, económica y social del país ha llevado a los venezolanos a un profundo sufrimiento;

Publicidad

2. Que la gravedad del momento hace necesario el esfuerzo y el entendimiento de todos para buscar y encontrar soluciones;

Publicidad

3. Que los factores políticos tanto de la oposición como del gobierno, en comunicaciones particulares enviadas al Santo Padre Francisco, han solicitado la intervención de la Santa Sede para dar inicio a un proceso de diálogo en función de buscar salidas pacíficas a la difícil situación que vive nuestro país,

4. Que, en respuesta a las peticiones hechas, y movido por una gran preocupación por los venezolanos, el Santo Padre ha decidido el envío sucesivo de dos delegados que, actuando en su nombre, faciliten la comunicación y el diálogo constructivo entre ambos factores teniendo como principio rector el bien común de los venezolanos.