Experto advierte panorama difícil en Venezuela: expectativas superan lo que se puede lograr

En apenas dos semanas, Venezuela ha visto anuncios que hace poco parecían impensables: cambios en el gabinete, señales de acercamiento al sector privado y la promesa de reformas profundas en áreas clave como los hidrocarburos. El nuevo escenario, tras la llegada de Delcy Rodríguez al Gobierno, ha despertado expectativas dentro y fuera del país.

Sin embargo, el optimismo convive con cautela. En entrevista con Mañanas Blu este 20 de enero, el economista Asdrúbal Oliveros, uno de los analistas más consultados sobre la economía venezolana, hizo un llamado a aterrizar las expectativas frente a un proceso que, aunque muestra señales de reactivación, no será inmediato ni sencillo.



Panorama económico de Venezuela tras los primeros anuncios

Oliveros describió el momento actual como “una especie de reseteo en la economía venezolana”, impulsado principalmente por el sector petrolero. Según explicó, este año la producción podría crecer cerca de un 30 %, un salto significativo frente a los últimos dos años. “Pudiéramos estar acercándonos al millón 350.000 barriles de petróleo diario”, señaló.

El economista también destacó el posible alivio por un relajamiento de sanciones y los anuncios de reforma a la Ley de Hidrocarburos, clave en una economía donde el petróleo aporta el 85 % de los dólares que ingresan al país. Para Oliveros, estos factores abren la puerta a una expansión económica que no se veía desde hace años.

Abogada, diplomática y vicepresidenta de Venezuela Foto: AFP

Inflación en Venezuela y el riesgo de nuevas tensiones

Pese a ese escenario, el mayor obstáculo sigue siendo la inflación. Oliveros recordó que el año pasado cerró cerca del 480 %, un nivel que deja al país “a las puertas de un nuevo ciclo hiperinflacionario”. Aunque para 2026 se espera una moderación, advirtió que incluso una inflación del 150 % seguiría siendo “la más alta del mundo”.

La multimoneda también complica el panorama. “Es una economía que tiene inflación no solamente en bolívares, sino incluso en dólares”, explicó, al recordar que el año pasado la inflación en dólares rondó el 35 %.



Expectativas sociales frente a la realidad económica

Más allá de las cifras, Oliveros puso el foco en la vida cotidiana. “Las expectativas de la gente están muy por encima de lo que se puede lograr”, afirmó. Según dijo, tras años de crisis, la población espera mejoras rápidas en ingresos, crédito y consumo, aunque esos cambios “no van a llegar de la noche a la mañana”.

El ánimo, aseguró, ha cambiado, pero el reto será que las reformas avancen con la velocidad y profundidad suficientes para que esa esperanza no se transforme en frustración.