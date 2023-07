Este viernes, 21 de julio, el artista Tony Bennett, una de las grandes voces de la música estadounidense en siglo XX, murió a los 96 años.

La noticia fue confirmada por la publicista Sylvia Weiner a The Associated Press, aunque no se ha proporcionado una causa específica de su fallecimiento. Sin embargo, se sabe que al artista le habían diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en 2016, lo que marcó un período difícil para él y sus seres queridos.

Tony Bennett fue uno de los últimos grandes cantantes de salón de la época dorada de mediados del siglo XX, y su legado perdurará en la historia de la música. Su pasión por la música y su ambición de crear un catálogo de éxitos en lugar de simplemente discos de éxitos lo llevaron a lanzar más de 70 álbumes a lo largo de su carrera, lo que le valió 19 premios Grammy, la mayoría obtenidos después de cumplir los 60 años.

#Atención Falleció Tony Bennett, una de las grandes voces de la música estadounidense, a los 96 años de edad. — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 21, 2023

Su carrera musical comenzó en 1936, cuando a la edad de 10 años actuó frente al alcalde de Nueva York. Fue en 1952 cuando publicó su primer trabajo discográfico, y desde entonces no hizo más que cosechar éxitos y recibir el cariño incondicional de sus fans y colegas artistas. Sin embargo, su influencia y popularidad no se limitaron a generaciones pasadas.

En la primera década de los 2000, Bennett experimentó un resurgimiento en su carrera gracias a colaboraciones con artistas contemporáneos como Lady Gaga, Amy Winehouse, Elton John, Alejandro Sanz, Gloria Estefan y Vicente Fernández, entre otros. Uno de los momentos más destacados fue su álbum a dúo con Lady Gaga, "Cheek to Cheek", lanzado en 2014, que alcanzó el número 1 en las listas de ventas de Estados Unidos y obtuvo un Grammy al mejor álbum de pop tradicional, superando el millón de copias vendidas en todo el mundo.

Tony Bennett no solo fue un intérprete excepcional, sino también un apasionado defensor de la música y las artes. Su legado seguirá vivo a través de sus atemporales grabaciones y su influencia en las generaciones futuras de músicos.

