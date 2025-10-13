Famosa cantante fue sentenciada a prisión por abuso infantil y fraude

El brillo de una de las estrellas más reconocidas del K-pop se apagó tras un escándalo judicial que ha conmocionado a Corea del Sur y al mundo del entretenimiento. La exintegrante del grupo T-ara, Lee Areum, fue sentenciada a ocho meses de prisión tras ser declarada culpable de abuso infantil, difamación y fraude financiero. La decisión fue emitida el 9 de octubre por el Tribunal de Distrito de Suwon, que además le impuso 40 horas de capacitación obligatoria por maltrato infantil.



¿Por qué Lee Areum fue enviada a prisión?

Todo comenzó en 2024, cuando Areum denunció públicamente a su exesposo, Kim Young Gul, por presunta violencia doméstica y maltrato hacia su hijo. En redes sociales, la artista relató episodios en los que, según ella, su pareja intentó estrangularla y amenazó a su familia.

Las declaraciones generaron una ola de apoyo y preocupación entre sus seguidores; sin embargo, la situación dio un giro inesperado días después.

Una investigación policial desmintió sus acusaciones y concluyó que no existían pruebas para sustentarlas. Ante esto, su exmarido la demandó por difamación, alegando que sus declaraciones habían dañado gravemente su reputación.

El caso se complicó aún más cuando la madre de Areum fue condenada por secuestro de un menor, mientras que la cantante fue señalada de provocar daño psicológico a su hijo. Aunque negó haber actuado con intención de difamar, el tribunal determinó que su conducta fue dolosa y negligente.



La caída de una estrella del K-pop

Areum, de 31 años, conocida por su papel como rapera y bailarina en T-ara entre 2012 y 2013, ya atravesaba una crisis personal y profesional. Su vida se volvió objeto de atención mediática tras un divorcio mediático, una nueva relación sentimental y posteriores denuncias por estafa.

Según la Fiscalía de Suwon, la artista y su pareja solicitaron préstamos por 37 millones de wones (unos 26.800 dólares) a tres personas, entre ellas algunos fanáticos, sin devolver el dinero. Las víctimas aseguraron que Areum pidió los recursos argumentando urgencias médicas, pero nunca cumplió con los pagos.

El tribunal concluyó que la cantante actuó con plena conciencia de sus actos y participó activamente en las maniobras fraudulentas de su pareja.



Un final amargo para una figura del pop coreano

La sentencia marca el punto más bajo en la carrera de Lee Areum y reabre el debate sobre la presión psicológica que enfrentan las celebridades del K-pop. En marzo de 2024, la artista fue hospitalizada tras un intento de suicidio, ocurrido en medio de sus problemas judiciales y financieros. Desde entonces, se había mantenido alejada de la vida pública y eliminó su cuenta oficial de Instagram.

Con esta decisión, la exestrella deberá cumplir su condena bajo supervisión judicial y completar el programa educativo ordenado por la corte, cerrando un capítulo doloroso en la historia del K-pop.