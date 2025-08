Fatal accidente en concierto de Oasis: muere hombre tras caer de grada del estadio

Un hombre murió el sábado tras caer de una grada durante un concierto de la banda británica Oasis en el estadio de Wembley, en Londres, informó este domingo la Policía.

"Un hombre, de unos 40 años, fue encontrado con lesiones compatibles con una caída. Lamentablemente, fue declarado muerto en el lugar de los hechos", señaló hoy un comunicado de la Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés).

"El estadio estaba repleto de gente y creemos que es probable que varias personas presenciaran el incidente o que, consciente o inconscientemente, lo grabaran en vídeo con sus teléfonos móviles", agregó la nota.



