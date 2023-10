Fiscal general del CPI insta para que la ayuda a civiles de Gaza entre "sin demora"

El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Ahmad Khan, determinó hoy que la ayuda humanitaria debe entrar a la Franja de Gaza sin ningún tipo de impedimento para que se distribuya entre la población civil del enclave palestino, bajo asedio israelí desde el pasado 7 de octubre.

"Estos suministros deben llegar a los civiles de Gaza sin demora", dijo en una rueda de prensa tras visitar el paso fronterizo de Rafah, que conecta el norte del Sinaí egipcio con el enclave palestino.

En su discurso, Khan también reafirmó que la CPI tiene "jurisdicción" para investigar "los crímenes cometidos por los nacionales de las partes implicadas" en el conflicto que deja 8.005 muertos palestinos por los bombardeos israelíes, según el Ministerio de Sanidad gazatí, y otros 1.400 fallecidos israelíes por el ataque de Hamás.

Bombardeos de Israel a la Franja de Gaza Foto: AFP

"Niños, mujeres, hombres, ancianos no pueden ser sacados de sus casas y ser tomados como rehenes por ninguna razón cuando este tipo de actos tienen lugar. No pueden no tener una investigación y no pueden no tener castigo porque este tipo de crímenes que hemos estado viendo todos, lo que vimos el 7 de octubre, son serias violaciones del derecho internacional humanitario", relató en su intervención.

Publicidad

Así, el fiscal general del CPI no solo se refirió a los ataques que lanzó el grupo islamista Hamás en territorio israelí, sino también a la intervención de Israel en la Franja de Gaza.

"Israel no solo tiene obligaciones morales, sino también legales que debe cumplir", afirmó.

En esta línea, remarcó que el Estado judío "tiene que demostrar la aplicación apropiada del principio de proporcionalidad" en su respuesta al ataque de Hamás.

Publicidad

Además, añadió que los ataques del grupo islamista "son actos repugnantes, son los actos más anti islámicos", ya que atentan contra la población civil.

Estas declaraciones las da horas después de anunciar su deseo de "poder entrar en Gaza" e ir a Israel para realizar investigaciones.

Puede ver: