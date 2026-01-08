“Fue un alivio”: periodista venezolana Mariana Atencio sobre captura de Maduro

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en territorio venezolano para ser trasladados a una corte en Nueva York ha generado una onda expansiva de reacciones a nivel global.

Para la reconocida periodista venezolana Mariana Atencio, quien cubrió los hechos en vivo a través de sus plataformas digitales, la noticia no solo representó un hito profesional, sino un profundo cierre emocional personal y nacional. En diálogo con Mañanas Blu, Atencio describió el suceso como un momento indescriptible y conmovedor, calificándolo como el despertar de un “trauma colectivo” que ha marcado a Venezuela por más de dos décadas.



Justicia y alivio personal

Al ser consultada sobre sus sensaciones inmediatas al conocer el anuncio del presidente Donald Trump sobre la detención, Atencio fue enfática: “La primera palabra fue alivio, la primera palabra fue justicia”.

Para la comunicadora, ver a Maduro y Flores esposados representó el fin de un ciclo de violencia y terror. Este sentimiento de justicia tiene un matiz profundamente personal para Atencio, quien recordó a su padre, fallecido en 2018 durante la crisis humanitaria por falta de medicinas.

“Yo estoy segura de que si hubiésemos estado ante otro régimen y con otro gobierno, él hubiese sobrevivido”, afirmó, reflejando el dolor de miles de familias separadas por la crisis.



El desafío de "desaprender" el régimen

Atencio advirtió que la caída de la cabeza del régimen es apenas el inicio de un proceso complejo. Según la periodista, las generaciones actuales se han acostumbrado a las atrocidades, la corrupción y la erosión de las instituciones.



Explicó que los venezolanos deberán “desaprender todo lo que este régimen y el libreto cubano le impuso a la población”, refiriéndose a una realidad donde encontrarse con un policía genera temor en lugar de seguridad. A pesar de esto, destacó la resiliencia y creatividad del pueblo venezolano como motores para la reconstrucción del país.

Escuche aquí la entrevista: