Blu Radio  / Mundo  / “Fue un alivio”: periodista venezolana Mariana Atencio sobre captura de Maduro

“Fue un alivio”: periodista venezolana Mariana Atencio sobre captura de Maduro

Para la comunicadora, ver a Maduro y Flores esposados representó el fin de un ciclo de violencia y terror. Este sentimiento de justicia tiene un matiz profundamente personal para Atencio, quien recordó a su padre, fallecido en 2018 durante la crisis humanitaria por falta de medicinas.

