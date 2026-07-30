Javier Milei prohíbe el ingreso de extranjeros que hablen mal de Argentina

El gobierno de Javier Milei ha dado un giro drástico en su política migratoria mediante la promulgación de un decreto que restringe el ingreso y la permanencia de extranjeros que manifiesten mensajes de odio o inciten a la violencia contra la República Argentina. La medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, establece criterios estrictos para sancionar conductas que el Ejecutivo considera una amenaza a la integridad nacional y a la convivencia ciudadana.

Nuevos criterios para la expulsión de extranjeros

La normativa introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Migraciones vigente. A partir de ahora, las autoridades podrán denegar la entrada o cancelar la residencia a ciudadanos foráneos que hayan difundido mensajes de odio, ya sea de forma oral o escrita, contra el pueblo argentino. La restricción también alcanza a quienes promuevan actos de violencia motivados por la nacionalidad de los habitantes del país.

Además, el decreto tipifica como causal de expulsión el ultraje a los símbolos patrios nacionales. Según el texto oficial, la cancelación de la residencia legal implicará la obligación de abandonar el territorio argentino en un plazo determinado por las autoridades, o bien, la deportación inmediata dependiendo de las circunstancias particulares del individuo implicado.

Milei harpa parte de la Junta Ejecutiva por la Paz para Gaza AFP

El límite entre la crítica y el discurso de odio

Ante las preocupaciones sobre una posible restricción a las libertades individuales, el decreto incluye una cláusula aclaratoria. El documento subraya que estas medidas sancionatorias no se aplicarán bajo ninguna circunstancia a expresiones de disenso ideológico, debates políticos, críticas académicas o ejercicios legítimos de libertad de expresión consagrados en la Constitución Nacional.



A pesar de este salvoconducto legal, la medida surge en un contexto político cargado de tensión. El presidente Milei ha manifestado públicamente su rechazo a lo que denomina una "campaña antiargentina", un fenómeno que, según su visión, se habría propagado en redes sociales a raíz de diversos eventos internacionales. La Oficina Presidencial ratificó esta postura en un comunicado oficial, enfatizando que quien busque hostigar a la nación no será recibido en el país.

Contexto diplomático y antecedentes políticos

La implementación de esta política ocurre en medio de una serie de fricciones diplomáticas regionales. La relación con Brasil, por ejemplo, atraviesa uno de sus momentos más críticos tras los reiterados ataques verbales del presidente Milei contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva. Estas disputas, sumadas a los cruces frecuentes del mandatario con medios de comunicación y opositores locales —a quienes ha calificado con términos despectivos en múltiples ocasiones—, han generado un intenso debate en el Congreso.

Argentina, históricamente caracterizada por ser una nación de puertas abiertas, enfrenta ahora un escenario donde el marco legal migratorio busca priorizar la seguridad frente a lo que el Ejecutivo identifica como hostilidad externa. Mientras el decreto entra en vigor de forma inmediata, el Poder Legislativo deberá analizar su validez definitiva, convirtiendo a esta norma en uno de los puntos centrales de la agenda política en los próximos meses. La administración sostiene que la soberanía y el respeto a la identidad nacional son pilares innegociables de su gestión.

