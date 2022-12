Gobierno español baraja suspender la autonomía catalana

El gobierno español confirmó este miércoles que baraja suspender la autonomía catalana si su presidente Carles Puigdemont no da marcha atrás en su desafío independentista, dijo en el Congreso su vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría.



"Si no es atendido" el requerimiento del gobierno español, "hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del articulo 155" de la Constitución, que contempla la suspensión de la autonomía si su gobierno no respeta la ley, dijo ante el Congreso.



El jueves a las 10H00 (08H00 GMT) vence el plazo para que Puigdemont aclare al gobierno de Rajoy si declaró o no la independencia en una confusa sesión en el Parlamento catalán.



En el primer plazo, que concluyó el lunes, Puigdemont se limitó a ofrecer diálogo.



"Lo único que le pido al señor Puigdemont es que actúe con sensatez que actúe con equilibrio", le instó Mariano Rajoy en la misma sesión parlamentaria.



En caso de que su respuesta no sea satisfactoria, el gobierno español podría adoptar la decisión de activar el Artículo 155, que requerirá además la aprobación de la cámara alta, el Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta.



El trámite en el Senado podría durar varios días.



Ni la vicepresidenta ni Rajoy aclararon que medidas concretas significará el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca hubo que usar a fondo, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el Partido Socialista y Ciudadanos, quieren desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.



