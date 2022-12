Gobierno Maduro desestima denuncias de manipulación de votos en Constituyente

Desde el Gobierno venezolano, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, sostuvo que deben ser los candidatos a la constituyente lo que deben reclamar o denunciar algún tipo de desacuerdo con el número de votos obtenidos y/o totalizados, y no una empresa como Smartmatic.

Asegura que Smartmatic es un “proveedor de servicios del Consejo Nacional Electoral, que es un poder autónomo en Venezuela”. Dijo que será el CNE que fije una posición al respecto.

No obstante, si considera que “los únicos legitimados” para reclamar en referencia a los resultados son los candidatos que se postularon a los distintos cargos, “y ellos son los que tienen, si abrigan, algún tipo de duda, sobre la legitimidad o no de los proclamados y el número que cada uno obtuvo, los mecanismos legales para hacer valer sus impugnaciones”.

Agregó que el Consejo Nacional Electoral que emitió la cifra de 8.089.320 votos es el mismo que emitió resultados electorales desfavorables para él cuando se postuló primero como Alcalde Metropolitano de Caracas y más recientemente como Diputado por Caracas. “Y yo acepté mi resultado porque confío en ese Consejo Nacional Electoral, el único además validado para llevar adelante procesos electorales”.

Insistió que al final Smartmatic es la voz “de una empresa comercial”, que tiene fines de lucro, “entonces veremos la relación que esa empresa u otra tiene con el poder electoral y ellos dirán lo que tengan que decir al respecto”.



Cabe recordar que Smartmatic explicó que gracias a la existencia de un "robusto sistema automatizado de votación" puede saberse que "sin lugar a dudas, en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo manipulación del dato de participación".



"Una auditoría permitiría conocer la cifra exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores", agregó la compañía.



Esa firma ha sido la encargada de proporcionar la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde 2004, incluyendo la polémica elección del pasado domingo para la Asamblea Constituyente.



No obstante, en la última votación no hubo presencia de auditores de la oposición, que se consideran fundamentales como testigos del proceso, según los argumentos de la compañía.



Por su parte, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) confirmó hoy la convocatoria para mañana, jueves, de una marcha contra la Asamblea Nacional Constituyente.



La MUD ha organizado numerosos actos de desobediencia civil contra una Constituyente que ve como un intento de "consolidar la dictadura" del chavismo gobernante.



Se espera que la manifestación coincida con la instalación el jueves de la Constituyente en el Palacio Federal Legislativo, según el calendario anunciado por medios estatales, que no ha sido confirmado por las autoridades.



La Asamblea Nacional Constituyente fue promovida por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con la intención de renovar la Carta Magna.



