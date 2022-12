Gobierno venezolano no permitió hacer autopsia independiente a Albán: Julio Borges

El diputado venezolano Julio Borges se refirió en El Radar a la situación que atraviesa en la actualidad Venezuela y a la muerte del concejal opositor Fernando Albán.



“Es un trabajo arduo, el caso venezolano se ha vuelto un problema grave a nivel internacional, en especial para Colombia”, dijo Borges.



Manifestó que ha estado viajando permanentemente por varios países para hablar con organismos internacionales, buscando así presión a la dictadura de Venezuela.



Según Borges, la idea es cambiar a Venezuela por un país de progreso, que deje de ser un peso para las regiones y se convierta en una oportunidad de crecimiento.



¿Qué ocurrió con Fernando Albán?



“Fernando era un concejal de la ciudad de Caracas y me acompañó a la gira que se hizo de las Naciones Unidas en New York. Devolviéndose a Venezuela, las primeras 24 horas la Policía negó tenerlo. Fue hasta el día domingo que se supo que estaba detenido en la Policía Política”, relató el diputado.



“Tras las diversas versiones sobre la muerte de Fernando, el Gobierno no permitió que ni compañeros ni su la familia le pudieran hacer una autopsia independiente y mucho menos acceder al cadáver”, añadió.



Según el político venezolano, la extraña muerte de Albán ha producido mucho dolor, sin embargo, espera que esta no sea una muerte en vano, sino que llene de energía a todos para convertir ese sufrimiento en lucha.



“Una persona por poner un tuit o un periodista por cubrir una nota en Venezuela puede terminar en la cárcel, incluso al abogado de Fernando le dictaron prohibición para salir del país”, contó.



De acuerdo a la declaración de Julio Borges, la familia de Albán afirmo que él estaba sometido en una enorme presión por parte del Gobierno para inculpar a la oposición del atentado de Maduro. Además, dio palabras de aliento a su nación frente a la crisis por la que pasa Venezuela en estos momentos.



Escuche la entrevista completa:



