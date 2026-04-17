‘Grappler’, novedoso dispositivo usado por patrullas policiales para atrapar a delincuentes en fuga

Las persecuciones policiales ocurren casi en cualquier parte del mundo; el delincuente escapa y aborda un vehículo con el que huye del lugar de los hechos y la policía procede a seguirlo por las vías hasta que el sujeto termina chocando o es capturado.

Frente a esto, en los últimos años, varias agencias policiales han comenzado a implementar un dispositivo innovador con el que logran detener los automotores en fuga sin mayores complicaciones.

¿Qué es el grappler y cómo funciona?

El novedoso dispositivo conocido como ‘Grappler Police Bumper’ fue diseñado para detener vehículos en persecuciones de manera más segura y controlada. Es un sistema instalado en la parte frontal de los vehículos policiales que permite inmovilizar un automóvil en fuga mediante una red resistente.

Esta innovación, que está siendo usada principalmente en Estados Unidos, despliega una especie de malla de nylon de alta resistencia que se engancha a una de las ruedas traseras del carro sospechoso, bloqueando su movimiento y obligándolo a detenerse progresivamente.



El funcionamiento del grappler es relativamente sencillo, el patrullero solo debe:

¿Qué es el grappler y cómo funciona? Foto: tomada de redes, @techzone8382.

Acercarse al vehículo en fuga.

Desde el parachoques delantero, se despliega una red.

La red se enrolla en la rueda trasera del sospechoso.

La rueda queda bloqueada, lo que reduce la velocidad hasta detener el auto.

A diferencia de otros métodos, como golpear con el parachoques la parte trasera del vehículo en fuga, el objetivo de este dispositivo es evitar maniobras bruscas o accidentes.



¿Por qué se implementó el grappler?

Las persecuciones policiales son peligrosas y pueden provocar accidentes graves y, en algunas ocasiones, el delincuente podría terminar con lesiones o perdiendo la vida. Tradicionalmente, la policía usaba métodos como la maniobra PIT (hacer girar el vehículo) o bandas de púas para pinchar llantas.

Sin embargo, estos métodos pueden hacer que el conductor pierda el control. El grappler busca una alternativa más segura, ya que no provoca giros violentos ni pérdida inmediata de control, sino una detención gradual.

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Según información local, por el momento, se han instalado cientos de estos dispositivos en patrullas, especialmente en Estados Unidos. Algunas agencias reportan tasas de éxito cercanas al 80 % en detenciones. Además, se ha usado en situaciones no criminales, como detener vehículos fuera de control por fallas mecánicas o emergencias médicas.

No obstante, la implementación de este dispositivo también tiene algunas limitaciones como:



Requiere proximidad al vehículo sospechoso.

No siempre es efectivo a altas velocidades extremas.

Necesita entrenamiento para su uso correcto.