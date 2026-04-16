Robots de entrega de comida luchan por subir una acera: recibieron ayuda, hecho quedó registrado

La tecnología avanza a pasos acelerados, pero no siempre lo hace de forma perfecta. A pesar de los grandes desarrollos en inteligencia artificial y automatización, aún hay situaciones cotidianas en las que las máquinas no logran resolver problemas simples sin intervención humana. Un reciente episodio en Europa dejó en evidencia esas limitaciones y también el lado más solidario de las personas.



Robots de entrega de comida luchan por subir una acera

El hecho ocurrió en Turku, Finlandia, donde dos pequeños robots de reparto de comida quedaron atascados intentando subir una acera. Durante varios minutos, las máquinas intentaron superar el desnivel sin éxito, moviéndose lentamente y sin lograr avanzar.

Las imágenes muestran cómo ambos dispositivos, de color azul y equipados con pequeñas banderas de seguridad, permanecen frente al obstáculo mientras continúan sus intentos fallidos. Finalmente, varias personas que pasaban por el lugar decidieron intervenir, se acercaron, los ayudaron a subir la acera y permitieron que continuaran su recorrido.

El hecho quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral por el contraste entre la autonomía tecnológica y la necesidad de ayuda humana en situaciones imprevistas.

🇫🇮 | Un par de robots de entrega de comida recibieron ayuda de algunos humanos serviciales que los vieron luchando por subir a una acera en Turku, Finlandia. pic.twitter.com/MqqzED7Qzk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 16, 2026

Cómo funcionan estos robots y dónde se usan

Este tipo de dispositivos forman parte de una tendencia global conocida como “entrega de última milla”, en la que robots autónomos transportan comida, paquetes o compras a corta distancia.



En Finlandia, estos robots comenzaron a operar en 2022, especialmente en ciudades como Espoo y Helsinki, como parte de un servicio impulsado por empresas tecnológicas en alianza con cadenas de supermercados.

Actualmente, su uso se ha expandido a varias ciudades del país y miles de pedidos ya se realizan mediante estos sistemas, que se desplazan por andenes a velocidad similar a la de un peatón.

A nivel global, compañías como Starship Technologies han liderado esta innovación, con millones de entregas realizadas en países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Estonia.

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Estos robots funcionan con sensores, cámaras, GPS y sistemas de inteligencia artificial que les permiten detectar obstáculos y navegar de forma autónoma. Sin embargo, en situaciones complejas, como bordes, escaleras o terrenos irregulares, pueden requerir asistencia remota o, como en este caso, la ayuda directa de personas.

Aunque están diseñados para operar casi sin intervención, estos robots no son infalibles. De hecho, expertos señalan que su autonomía no es absoluta y que pueden enfrentar dificultades en entornos urbanos impredecibles.