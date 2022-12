Guaidó autorizará uso de satélites para ubicar grupos armados colombianos en Venezuela

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, a quien más de 50 países reconocen como presidente encargado, dijo este martes que autorizará el uso de satélites para ubicar campamentos de grupos armados en el país, después de que varios disidentes de las Farc anunciaran su rearme.

Durante la reunión de la Comisión Delegada, una versión reducida del Legislativo que opera mientras dura su mes de receso, Guaidó dijo que aprobará esta medida "en ejercicio" de las competencias al frente del Estado que juró en enero pasado.

Aseguró que espera que la tecnología facilite no solo "la ubicación" de campamentos de irregulares, sino también de pistas clandestinas usadas para el tráfico de estupefacientes.

Venezuela tiene tres satélites, uno de ellos de observación terrena, lanzados con apoyo de China, un fuerte aliado de Nicolás Maduro.

Pero son controlados por el Gobierno de Maduro, que niega la presencia de irregulares en el territorio y no considera a las Farc un grupo terrorista, sino beligerante dentro del escenario político colombiano.

Guaidó dijo que para dar con las coordenadas de campamentos guerrilleros se aliará "con el mundo democrático" y usará "todas las relaciones y posibilidades de inteligencia", sin ofrecer más detalles.

"Deben salir" los irregulares de Venezuela, señaló. "Y si no, es a plomo que deben salir del territorio nacional. Si tienen o no las bolas (en el Gobierno de Maduro), y me disculpan la expresión, para enfrentar esta amenaza sin precedentes en Venezuela, entonces que se echen a un lado", agregó.

El que fuera número dos de las Farc, alias ‘Iván Márquez’, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció el jueves en un video junto con otros exlíderes de la guerrilla para anunciar que inician "una nueva etapa de lucha" armada.

Entre quienes le acompañaban se pudo ver a Seuxis Paucias Hernández, alias 'Jesús Santrich' y a Hernán Darío Velásquez, alias 'El Paisa', que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Justicia Especial para la paz (JEP).

En la grabación, Márquez dijo que hablan desde algún punto en la zona del río Inírida, situado en la región amazónica del sureste del país, cerca de las fronteras con Venezuela y Brasil.

La diputada Dennis Fernández dijo este martes que "hay fuertes indicios de que ese video fue grabado en territorio venezolano", donde las Farc, aseguró, estarían operando.

En tanto que el legislador Francisco Sucre aseveró que hay presencia de irregulares colombianos en al menos 13 regiones de Venezuela, particularmente en el estado de Bolívar (sur), rico en recursos como oro, diamantes y coltán.

Esta misma jornada, el Parlamento acusó a Maduro por la supuesta "proliferación y expansión" de grupos armados en la frontera con Colombia, al tiempo que llamó a las Fuerzas Armadas a garantizar la soberanía territorial.

A través de un acuerdo, el Legislativo señaló la "responsabilidad del régimen usurpador encabezado por Nicolás Maduro Moros, ante la proliferación de grupos narcoterroristas en el territorio nacional", al tiempo que instó a los cuerpos de seguridad a expulsarlos de Venezuela.

