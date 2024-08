Guanipa relató cómo logró salvarse de ser detenido durante manifestación en Caracas

Juan Pablo Guanipa es uno de los líderes opositores venezolanos que ha estado permanentemente al lado de María Corina Machado y Edmundo González. Además, ha sido objeto de persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro, pero ha logrado evitar su detención en tres ocasiones. En diálogo con Mañanas Blu, relató cómo fue el último intento en el que quisieron detenerlo durante una manifestación en el centro de Caracas.

El líder opositor denunció la crítica situación de Venezuela y la persecución a la que son sometidos los líderes políticos y sus familias. También se refirió a la impunidad con la que actúa el régimen de Maduro, acusando a los opositores de delitos que no han cometido. Contó que el miércoles lo persiguieron, incluso, por una autopista.

Guanipa explicó que, al finalizar las actividades convocadas, él y los demás líderes políticos opositores, quienes saben del riesgo de ser perseguidos por la dictadura, lograron prever que estaban siendo seguidos y pudieron salir de ahí gracias a la destreza de los conductores de las motos en las que se desplazan cuando van a este tipo de marchas masivas. Sin embargo, otras personas que los acompañaban no tuvieron la misma suerte y fueron detenidas y llevadas a un centro de tortura, según narró.

“Nosotros hemos tomado previsiones y salimos en moto, eso dificulta que nos puedan capturar. En el caso del día de ayer (…) Yo iba con dos motos que me acompañaban, éramos tres motos, seis personas y eso permitió que pudiéramos prever adecuadamente que nos estaban siguiendo dos motos y un vehículo, una camioneta de esas que no tienen placas para no ser identificados. Y bueno, la verdad es que ahí comenzó una persecución por una autopista en Caracas y pudimos lograr salir de eso porque el motorizado que yo tenía es una persona muy diestra; se metió en contra flujo, logró esquivar algunas cosas y al final no pudieron continuar con la persecución”, detalló.

Publicidad

Guanipa reflexionó sobre el futuro de las protestas y la estrategia para lograr que Maduro abandone el poder el próximo 10 de enero. Aunque reconoció que cada vez hay menos personas en las protestas debido a la represión y el miedo, destacó la fortaleza y disposición del pueblo venezolano para seguir luchando por la democracia.

En cuanto al reconocimiento internacional, Guanipa recalco que ningún Gobierno democrático ha reconocido a Maduro, que es lo mismo dicho por Machado, y que es necesario seguir ejerciendo presión interna y externa para lograr un cambio en el país. Además, confió en que se puedan generar rupturas en las Fuerzas Armadas venezolanas que lleven a una negociación y a la transición del poder.