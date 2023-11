Guillermo Francos, asesor de Javier Milei, a Petro: “Barbarie es llevar a un pueblo a un fracaso”

Guillermo Francos, eventual ministro del Interior de Javier Milei Javier Milei en caso de que gane las elecciones presidenciales de Argentina, criticó la posición del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una entrevista con el programa Mañanas Blu, con Néstor Morales

Francos se refirió a un trino que el presidente colombiano lanzó una vez se conocieron los resultados de la primera vuelta en Argentina, que ganó Sergio Massa: “Argentina derrotó la barbarie”, dijo Petro el pasado 22 de octubre.

“Había que decirle a al presidente Petro que nosotros entendemos barbarie como aquellos que creen que con ideas que han sido tan probadas en el mundo y que fracasaron totalmente, llevan a sus pueblos a un fracaso. Eso es no leer bien la historia, eso es no leer bien lo que ha pasado en el mundo, donde el capitalismo, todas las economías desarrolladas del mundo, las que generan más bienestar a su son las que han tenido un sistema de libertad económica. Un sistema capitalista donde el Estado no se mete en los temas que pueda ser la actividad privada. Así que la barbarie me parece que está más del lado de Petro que del lado de la libertad en el mundo”, dijo Francos.

En cuanto a las relaciones bilaterales entre Argentina y Colombia en caso de que Milei sea elegido presidente, Francos dijo que las relaciones institucionales entre los países no se modificarían. “Uno podrá tener mayor cercanía, mayor simpatía, menor simpatía con determinados países”, dijo.

Sin embargo, Francos también dejó claro que Milei no tendrá simpatía con Petro ni con sus ideas. “El día que mi ley sea presidente seguramente no tendrá simpatía con el presidente Petro y tampoco con sus ideas”, dijo.

Guillermo Francos manifestó un fuerte optimismo desde el equipo de La Libertad Avanza, liderado por Javier Milei, de cara a la segunda vuelta electoral en Argentina. Para Francos, la verdadera decisión que enfrentan los argentinos es la de optar por la continuidad o el cambio, y él cree que la mayoría está inclinada hacia un cambio.

En cuanto a la gestión del actual ministro de Economía, Sergio Massa, Francos fue crítico, señalando que la economía argentina ha retrocedido durante sus 16 meses en el cargo, con una inflación en constante aumento y un creciente nivel de pobreza.

Campaña del miedo y estrategias de Massa

El entrevistado destacó las estrategias de campaña utilizadas por el candidato Sergio Massa, mencionando una campaña del miedo hacia La Libertad Avanza. Francos afirmó que Massa intentó llevar a Javier Milei a discutir temas basados en mentiras durante el debate presidencial, intentando retratarlo como una persona peligrosa y desquiciada. Francos defendió la figura de Milei, destacando su capacidad para interpretar el momento político y económico de Argentina.

La propuesta económica de Milei: dolarización como solución

Ante la pregunta sobre el plan económico de Javier Milei, Francos explicó la propuesta de dolarización como medida para frenar la inflación desbordada en Argentina. Señaló que el excesivo gasto del Estado, financiado con emisión monetaria, ha sido un problema persistente en el país. La dolarización, según Francos, eliminaría la dependencia de la emisión monetaria y proporcionaría estabilidad económica.