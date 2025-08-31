Guyana denuncia disparos desde Venezuela contra patrulla con material electoral en río Cuyuni

Una patrulla que transportaba material electoral por el río Cuyuni, en la frontera con Venezuela, fue atacada este domingo con disparos provenientes del lado venezolano.

El hecho ocurrió en la zona en disputa del Esequibo, un día antes de las elecciones generales en Guyana, en las que el presidente Irfaan Ali busca la reelección.

De acuerdo con un comunicado de la Policía guyanesa, en la embarcación viajaban miembros de la Fuerza de Defensa de Guyana y de la Policía, quienes escoltaban a nueve funcionarios electorales encargados de distribuir papeletas en centros de votación ubicados en áreas remotas.

La patrulla respondió al ataque y consiguió poner a salvo al personal electoral, sin que se reportaran heridos ni daños en las urnas o papeletas. Tras el incidente, el material fue entregado de manera segura en los centros de votación de Cumang, Kurutuku y Dukquarie.

Las autoridades señalaron que las fuerzas de seguridad permanecen en máxima alerta para garantizar el desarrollo del proceso electoral.

El conflicto territorial por el Esequibo, rico en petróleo y otros recursos, sigue siendo motivo de tensión entre Guyana y Venezuela. Georgetown sostiene la validez del Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica, y respalda la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para dirimir el litigio. Caracas, en cambio, rechaza ese fallo.

Publicidad

La disputa se intensificó desde diciembre de 2023, cuando Venezuela realizó un referendo en el que planteó la anexión del Esequibo, lo que encendió las alarmas sobre un posible agravamiento del conflicto.