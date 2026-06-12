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Hallan cuerpo en camioneta frente al estadio de Tijuana donde entrena Irán para el Mundial

Una patrulla descubrió el carro y, al inspeccionarlo, "constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia", informó la Fiscalía local.

Cuerpo hallado en maleta de carro en Mundial en México.
Cuerpo hallado en maleta de carro en Mundial en México.
Foto: AFP.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en el maletero de un carro estacionado frente al estadio en México donde entrena la selección de fútbol de Irán durante el Mundial 2026, constató AFP este viernes.

El vehículo, una camioneta Toyota gris, estaba en el estacionamiento de un supermercado frente al estadio Caliente de Tijuana, que el combinado persa usa a diario y que está próximo a su hotel.

El Team Melli se vio forzado a última hora a instalarse en México, y no en Estados Unidos, donde estaba previsto inicialmente, como consecuencia de la guerra que mantiene enfrentadas a Washington y Teherán.

Al abrir el automotor este viernes, la policía enfrentó un fuerte hedor putrefacto. Efectivos, protegidos con trajes de seguridad, inspeccionaron el cuerpo en el lugar antes de retirarlo.

La Fiscalía de Tijuana informó a la AFP que una patrulla descubrió el carro, y al inspeccionarlo "constató en la parte trasera de la cajuela una persona envuelta en una bolsa negra, con huella de violencia".

El despacho acotó que el vehículo estaba estacionado en el lugar desde el miércoles.

Tijuana es considerada una de las ciudades más peligrosas del país, con más de 1.200 homicidios en 2025, según las estadísticas oficiales.

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Un convoy de la Guardia Nacional fuertemente armado escolta al autobús que transporta a la selección de Irán del hotel al estadio y viceversa, un recorrido que toma un minuto.

Este viernes, el equipo salió del estadio poco después de que las autoridades retiraran el cadáver.

El equipo no respondió a la AFP si reforzarán la seguridad después de este incidente.

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