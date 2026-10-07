"Hamás volverá a atacar como hace tres años": sobreviviente de masacre del 7 de octubre

Eduardo Polonsky, un argentino de origen judío y sobreviviente de los ataques del 7 de octubre, vive en un kibuts situado a tan solo 2,4 kilómetros de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. A tres años de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamás, el trauma y las secuelas psicológicas continúan marcando el día a día de la comunidad

Polonsky, quien trabaja como ganadero y está a cargo de un establecimiento que produce 5 millones de litros de leche al año, relató cómo cualquier sonido fuerte revive la pesadilla vivida: "Cualquier ruido que parezca una explosión nos hace saltar el extrañar a los que ya no están".

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El impacto personal y las pérdidas en la comunidad

Una semana antes del 7 de octubre, una de las hijas de Polonsky celebró su matrimonio en la comunidad. Sin embargo, la tragedia transformó la celebración en un luto devastador. Según Polonsky, de los casi 350 invitados que asistieron al evento, "37 personas el 7 del 10 dejaron de respirar, dejaron de existir, fueron matadas brutalmente". Hasta el día de hoy, la familia no ha podido ver las fotografías de la boda.

Aunque Polonsky no fue secuestrado, vivió de cerca la incertidumbre por el secuestro y el asesinato de amigos y conocidos cercanos durante meses.



La ausencia militar y críticas al gobierno

Durante las primeras horas de la incursión armada, las intensas sirenas y el estruendo de armas automáticas alertaron a la población. Al encender la televisión para comprender lo que sucedía, Polonsky no lograba asimilar que lo transmitido en pantalla era la realidad a pocos metros de su casa y no una película de acción.

El sobreviviente cuestionó duramente la falta de protección: "El ejército que tendría que habernos defendido y que esa era su misión... no estuvo el 7 del 10. En algunos kibutsim tardaron horas en llegar y en otros, lamentablemente, tardaron días en llegar".

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Asimismo, expresó profundas críticas hacia el primer ministro Benjamín Netanyahu, reprochando la falta de asunción de responsabilidad y la negativa a nombrar una comisión independiente que investigue los errores de seguridad. Polonsky señaló que "la política de Netanyahu, como muchos gobiernos de extrema derecha en muchas partes del mundo, la política es dividir y triunfar".

La amenaza latente de nuevos ataques

Con el país combatiendo simultáneamente en siete frentes, Polonsky advirtió que la amenaza de la organización terrorista sigue estando presente en la región. El sobreviviente remarcó la angustia de saberse en peligro constante: "Sabemos que el Hamas va a volver a intentarlo. Hamás declaró que van a haber otros miles de 7 de octubre".

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Añadió que esta vulnerabilidad obliga a la población civil a tomar medidas desesperadas: "Eso es lo que lleva a un civil a dormir con un arma bajo la almohada para cualquier mínimo ruido".

Escuche aquí la entrevista: