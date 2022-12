Henrique Capriles asegura que el camino electoral se cerró en Venezuela

El líder opositor venezolano Henrique Capriles, sostuvo que, tras el resultado de los comicios regionales del pasado domingo, “el gobierno cerró un camino por el cual se ha luchado tanto, un camino que es que la elección permita el cambio democrático”.



Insistió que luego de la votación en medio de un proceso “absolutamente corrupto” quedó demostrado que con “el sistema, el Gobierno no permitirá que haya un cambio”.



El chavismo se alzó, en medio de denuncias de irregularidades, con la mayoría de las gobernaciones, y además exige a los ganadores opositores que deben juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente.



Henrique Capriles reconoció que sí era una opción retirarse dos días antes de los comicios ante el escenario que forzaba el gobierno con la reubicación de votantes. “Había que darle un palo a la mesa y decir, yo así no participo señores a dos días de las elecciones, bueno es una reflexión que hay que hacer”, dijo.



La culpa



Sobre las razones de la derrota electoral opositora, el líder de la Mesa de la Unidad negó que la responsabilidad recaiga ahora en las personas que se abstuvieron. “La culpa de lo que ha pasado es del sistema, el domingo enfrentamos el sistema electoral más corrupto del planeta”.



Insistió Capriles que, aunque sí se planteó desafiar al sistema, no es correcto decir ahora que la pérdida de gobernaciones, como la de Miranda, es producto de las que las personas no se movilizaron.



