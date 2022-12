Hermanas colombianas denuncian graves agresiones y xenofobia en Nueva Zelanda

El pasado 18 de enero, Katherine, una ciudadana colombiana que llegó a Auckland, Nueva Zelanda, a visitar a su hermana que reside en ese país, fue víctimas de una serie de agresiones y maltrato por su condición de latina hasta recibir una grave golpiza que la dejó a ella y a su hermana con varias lesiones. Katherine resultó con tres fracturas en su rostro cuando se encontraba en un centro comercial de la localidad.

“Yo estaba con mi hermana el viernes pasado en la tarde y fuimos agredidas por una pareja que al parecer es nativa. Ellos son Maoríes. Estábamos en un centro comercial que se llama Dressmart, ubicado al sureste de la ciudad. Todo indica que fue un ataque racista, de xenofobia, porque no hubo alguna razón para que nos agredieran, no estábamos haciendo nada diferente a las compras. Antes nos empezaron a decir que estábamos ocupando su espacio público y se reían de nosotras todo el tiempo, nos amenazaban, nos dijeron que sí no teníamos un hombre que nos defendiera”, señaló.

Manifestó que luego del hecho, que fue denunciado a las autoridades colombianas, publicó en un grupo de Facebook su caso y allí encontró que no estaba sola, que numerosas personas que residen o visitan ese país u otros, también son y han sido víctimas de todo tipo de agresiones en tonos de xenofobia.

“He visitado tres médicos, tengo tres fracturas alrededor del ojo derecho: una debajo del ojo, otra en el pómulo y otra diagonal. Médicamente me han dicho que es un riesgo regresar. Tengo un vuelo de regreso a Colombia la otra semana, pero me debe valorar un especialista del estado el próximo lunes que es el único que puede decir si requiero de cirugía urgente. Además, mi hermana tiene muchas contusiones, ha tenido que regresar al médico, le pusieron un cuello ortopédico porque tiene un trauma en el cuello”, dijo.

Ella buscó ayuda desde Colombia para conocer la manera de encontrar apoyo para su regreso, pues tenía que regresar al país a trabajar como diseñadora en Bogotá hace unos días, pero su estado de salud y el dictamen médico no le permiten un recorrido tan extenso en avión como el que hay desde Nueva Zelanda.

“Según lo que hablamos en el consulado, hay un caso más reportado, pero sabemos que desde nuestra denuncia pública, muchas personas se han pronunciado con problemas y agresiones también verbales”, agregó.

De acuerdo con una comunicación de la Cancillería entregada a BLU Radio, se indicó que el caso particular está en la mesa y se han atendido las peticiones generando asesoría jurídica para orientar el proceso ante las autoridades judiciales, dando acompañamiento y orientando a la familia en Bogotá sobre los procesos migratorios, mientras que en el consulado se trabaja para que el regreso al país sea de acuerdo a las recomendaciones médicas en vista del estado de salud en el que Katherine se encuentra.

“Ellos nos han acompañado en el proceso, pero sabemos que no tienen potestad con las leyes de Nueva Zelanda, entonces es más como un respaldo”, concluyó.