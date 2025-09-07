Hombre agredió a su expareja en su lugar de trabajo y la empresa la despidió

En Oruro, Bolivia, un escalofriante caso de violencia fue captado por cámaras de seguridad y ha desatado una ola de indignación en la comunidad, especialmente luego de conocerse detalles de la agresión.

En las imágenes se puede observar como un hombre irrumpió violentamente en la oficina donde trabajaba su expareja, agrediéndola de forma brutal.

El sujeto no solo destrozó el área de trabajo y el escritorio de la mujer, sino que también le lanzó objetos pesados, como un televisor, un computador y algunos teléfonos, muchos de ellos dirigidos directamente a su cabeza, provocándole lesiones graves y haciendo que la víctima cayera al suelo.

Las consecuencias para la mujer, madre de cuatro hijos y único sustento de su hogar, han sido devastadoras. Las lesiones le dejaron diez días de incapacidad médica. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la empresa, en lugar de apoyarla, decidió despedirla tras el escándalo, lo que ha denunciado como revictimización laboral.

A pesar de que la víctima interpuso una denuncia, el agresor permanece prófugo y se encuentra siendo buscado por las autoridades. El Ministerio Público ha tipificado este caso como tentativa de feminicidio.

Este caso ha generado gran indignación en la comunidad, no solo por la brutalidad del ataque sino por las represalias de la empresa. Por eso los ciudadanos están solicitando que se investigue al lugar de trabajo y se determine si aplican sanciones.

El video se ha hecho viral en redes sociales y ha despertado un gran debate sobre la violencia de género en Latinoamérica, que cada vez está creciendo. Además, los usuarios en redes sociales han solicitado acciones eficientes de las autoridades para dar con el paradero del sujeto, pues la vida de la mujer podría correr peligro.

