Hombre asesinó a su esposa y sus seis hijos antes de incendiar su casa: esto se sabe

Lo que inicialmente parecía tratarse de un incendio fatal terminó convirtiéndose en una investigación por un presunto asesinato-suicidio, luego de que las autoridades determinaran que las ocho personas halladas sin vida habían recibido impactos de bala antes de que la vivienda fuera consumida por las llamas.

Las autoridades de Michigan informaron que el caso ocurrió en una vivienda ubicada en Grand Haven Township. De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Ottawa, la investigación preliminar concluyó que Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, asesinó a su esposa, Amanda "Mandy" Karolkiewicz, de 39 años, y a sus seis hijos antes de provocar varios incendios dentro de la casa y posteriormente quitarse la vida.

Las autopsias confirmaron que tanto la pareja como los seis menores fallecieron por heridas de bala. Entre las víctimas se encuentran un adolescente de 15 años, un niño de 12, otro de 11, dos niñas gemelas de 11 años y un menor de cinco años. Por respeto a la familia, las autoridades no revelaron la identidad de los niños.

Durante una rueda de prensa, el capitán Jacob Sparks explicó que el motivo del crimen continúa siendo materia de investigación. Asimismo, señaló que hasta el momento no se ha encontrado una nota o mensaje que permita esclarecer por qué ocurrió la tragedia, aunque los investigadores continúan revisando una amplia cantidad de evidencia recopilada durante las diligencias.



El crimen ocurrió en Michigan. Foto: Redes sociales

"Esta es una tragedia indescriptible que quizá nunca comprendamos por completo. Pero haremos todo lo posible por encontrar respuestas y honrar la memoria de las víctimas", afirmó el funcionario.

Según las primeras hipótesis, los homicidios habrían ocurrido durante la noche del 23 de julio y el incendio habría sido provocado horas después, antes de que vecinos alertaran a las autoridades en la madrugada del 24 de julio tras percibir olor a humo. Sin embargo, la reconstrucción completa de la cronología podría tardar varias semanas mientras avanzan las investigaciones.

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¿El crimen habría ocurrido tras una infidelidad?

En medio de las pesquisas, también trascendieron publicaciones realizadas por Amanda Karolkiewicz en Reddit durante 2024. De acuerdo con The Detroit News y The Holland Sentinel, medios que verificaron la autenticidad de la cuenta, la mujer había contado que años atrás descubrió una infidelidad de su esposo con una practicante.

En esas publicaciones explicó que, pese a esa situación, decidió intentar salvar su matrimonio por el bienestar de sus hijos y aseguró que la relación había mejorado con el paso del tiempo, por lo que no había señales públicas que anticiparan un desenlace de esta magnitud.

Los padres de Amanda también emitieron un comunicado en el que la describieron como una mujer amable, entregada a su familia y comprometida con su labor como docente. "Atesoramos cada momento que compartimos con ella y con sus seis hijos. No existen palabras para expresar nuestra devastación", manifestaron.

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Las autoridades insistieron en que el caso sigue abierto y que continuarán analizando la evidencia para establecer con precisión cómo se desarrollaron los hechos y si existían antecedentes que permitan comprender qué ocurrió antes de una de las tragedias familiares más impactantes registradas recientemente en ese estado.