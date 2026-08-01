Hombre es sorprendido cruzando un puente peatonal a caballo para evitar el tráfico: quedó en video

Hay situaciones que parecen improbables, casi sacadas de una escena curiosa o incluso imposible, pero que terminan ocurriendo en la vida real. Desde decisiones inesperadas hasta formas poco comunes de enfrentar un problema cotidiano, lo cierto es que muchas veces la realidad supera cualquier idea previa.

Un caso reciente lo demuestra, pues un hombre decidió cruzar un puente peatonal, pero no iba caminando, sino montado en un caballo.

Hombre es sorprendido cruzando un puente peatonal a caballo

Una conductora captó el momento en el que un jinete atravesaba un puente peatonal a lomos de su caballo en el estado de Jalisco, en el occidente de México. La escena llamó la atención no solo por lo inusual, sino por la decisión que tomó el hombre para movilizarse.



Según se observa en el registro, el hombre optó por usar el puente elevado como si fuera un peatón más. Su objetivo era evitar cruzar una avenida altamente transitada, tanto para él como para su caballo.

En lugar de enfrentarse al flujo constante de vehículos, el hombre prefirió subir al puente y atravesarlo con su caballo, una maniobra que, aunque poco convencional, buscaba reducir el peligro del tráfico.

Situación también implicó riesgos

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Aunque la intención del jinete era protegerse y cuidar a su caballo, la situación también implicó varios riesgos. Por un lado, los puentes peatonales no están diseñados para el paso de animales de gran tamaño, lo que puede provocar resbalones, caídas o pérdida de control, especialmente en superficies lisas o estrechas.

Para el caballo, el estrés de subir y bajar escaleras o rampas, así como el entorno elevado, puede generar nerviosismo o reacciones inesperadas. Un movimiento brusco podría haber terminado en un accidente grave.

Por otro lado, el hombre también se expuso a una posible caída desde esa altura o a perder el control del animal en un espacio reducido, lo que habría puesto en riesgo tanto su integridad como la de otras personas que pudieran estar en el lugar.

🏇🇲🇽 A caballo, pero respetando las normas de tránsito en México



🌉 Una conductora captó a un jinete cruzando un puente peatonal a lomos de su caballo, en el estado de Jalisco (occidente). Para evitar el peligro de la transitada avenida y no arriesgar la vida de su animal entre… pic.twitter.com/ybYToO971q — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 2, 2026