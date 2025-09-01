Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre le quitó la vida a su esposa frente a sus dos hijos y su suegra: "¡Mami ayuda!"

Hombre le quitó la vida a su esposa frente a sus dos hijos y su suegra: "¡Mami ayuda!"

En medio del crimen, la mujer se encontraba con su madre y murió mientras pedía a gritos su ayuda a la vista también de su madre e hijos en la casa que presenciaron todo.

Hombre le quitó la vida a su esposa.jpg
Hombre le quitó la vida a su esposa, Cintia Cerrudo //
Foto: Facebook Cintia Cerrudo
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 09:29 p. m.

Indignación en Argentina tras conocer el atroz feminicidio de Cintia Cerrudo, una mujer que murió a manos de su esposo, Luis Giunta, que le perpetró 33 apuñaladas a plena luz del día y frente a sus dos hijos, que se encuentran en manos de las autoridades.

Fue en horas de la mañana cuando desde la habitación de sus padres, Thiago y Leonardo, de 11 y 7 años, escucharon gritos y salieron a ver qué sucedía cuando se encontraron con su padre apuñalando a su madre, algo que los dejó en shock y una información que se extendió por todo el pueblo dejando sin comentarios a los vecinos de esta familia.

“Me citó el área de Género para una reunión. Tuve que ir al juzgado para que me explicaran cómo va a ser el juicio. Son cosas que yo veía por televisión y que jamás imaginé vivir. Saber que tengo que verle la cara al asesino de mi hija y remover todo de nuevo es muy doloroso. Ya pasaron tres años y ocho meses y es una angustia que nunca acaba”, contó la madre de Cintia, que escuchó cómo este hombre le quitaba la vida a su hija.

Cintia Cerrudo y su esposo.jpg
Cintia Cerrudo y su esposo //
Foto: Facebook Cintia Cerudo

Estuvo al lado de este hombre por 15 años, meses antes del crimen se habían casado y justo el día del crimen, ella llegó de sorpresa a la casa de la pareja. De acuerdo con las autoridades, él la mató por haberle descubrirle una infidelidad y comenzó a apuñalarla en el pecho y cuello por haberle “fallado”.

“Nunca contaba nada. Por ahí se enojaba, ponía una frase que me llamaba la atención en su estado de WhatsApp y ahí le preguntaba. Él era celoso y ella no soportaba eso: ‘siempre le doy oportunidades, mamá, pero nunca cambia’, decía”, dijo la madre.

El hombre enfrentará una cadena que aún es desconocida y apunta a ser perpetua, pero la voz de su hija diciendo que “la estaban matando” siempre queda en la memoria de esta mujer.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Feminicidio

Argentina