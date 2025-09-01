Hombre le quitó la vida a su esposa frente a sus dos hijos y su suegra: "¡Mami ayuda!"

Indignación en Argentina tras conocer el atroz feminicidio de Cintia Cerrudo, una mujer que murió a manos de su esposo, Luis Giunta, que le perpetró 33 apuñaladas a plena luz del día y frente a sus dos hijos, que se encuentran en manos de las autoridades.

Fue en horas de la mañana cuando desde la habitación de sus padres, Thiago y Leonardo, de 11 y 7 años, escucharon gritos y salieron a ver qué sucedía cuando se encontraron con su padre apuñalando a su madre, algo que los dejó en shock y una información que se extendió por todo el pueblo dejando sin comentarios a los vecinos de esta familia.

“Me citó el área de Género para una reunión. Tuve que ir al juzgado para que me explicaran cómo va a ser el juicio. Son cosas que yo veía por televisión y que jamás imaginé vivir. Saber que tengo que verle la cara al asesino de mi hija y remover todo de nuevo es muy doloroso. Ya pasaron tres años y ocho meses y es una angustia que nunca acaba”, contó la madre de Cintia, que escuchó cómo este hombre le quitaba la vida a su hija.

Cintia Cerrudo y su esposo // Foto: Facebook Cintia Cerudo

Estuvo al lado de este hombre por 15 años, meses antes del crimen se habían casado y justo el día del crimen, ella llegó de sorpresa a la casa de la pareja. De acuerdo con las autoridades, él la mató por haberle descubrirle una infidelidad y comenzó a apuñalarla en el pecho y cuello por haberle “fallado”.

“Nunca contaba nada. Por ahí se enojaba, ponía una frase que me llamaba la atención en su estado de WhatsApp y ahí le preguntaba. Él era celoso y ella no soportaba eso: ‘siempre le doy oportunidades, mamá, pero nunca cambia’, decía”, dijo la madre.

El hombre enfrentará una cadena que aún es desconocida y apunta a ser perpetua, pero la voz de su hija diciendo que “la estaban matando” siempre queda en la memoria de esta mujer.