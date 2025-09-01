Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Condenan a 16 años a hombre por intento de feminicidio en Bucaramanga

Condenan a 16 años a hombre por intento de feminicidio en Bucaramanga

El condenado le disparó en varias oportunidades a su excompañera sentimental quien logró superar las graves heridas que le ocasionó el agresor.

Feminicidio (1).png
Feminicidio Imagen de referencia
AFP
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 07:59 a. m.

Luego de un año del ataque a bala del que finalmente pudo recuperarse Sandra Milena Porras Forero, de 30 años, un juez condenó a Víctor Ortiz Ramos, su excompañero sentimental, quien admitió su responsabilidad.

Víctor enfrentaba un proceso penal por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambas conductas agravadas, por las que finalmente fue condenado a 16 años y 15 días de prisión.

Los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2024, cuando Porras Forero ingresó armado a la plaza de mercado del barrio Manuel Beltrán de Bucaramanga y comenzó a disparar contra Sandra Milena, quien cayó al suelo gravemente herida.

La mujer fue rápidamente auxiliada por ciudadanos que estaban en la zona, la subieron a un taxi que la trasladado hasta la clínica Foscal, ubicada en el sur del área metropolitana de Bucaramanga donde los médicos lograron salvarle la vida.

Una vez cometido el hecho Ortiz Ramos huyó del lugar con rumbo a la Terminal de Transportes de Bucaramanga, pero fue capturado poco después por uniformados de la Policía Nacional. En su poder fue encontrada el arma de fuego usada para cometer el ataque.

Blu Radio