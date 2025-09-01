Condenan a 16 años a hombre por intento de feminicidio en Bucaramanga

Luego de un año del ataque a bala del que finalmente pudo recuperarse Sandra Milena Porras Forero, de 30 años, un juez condenó a Víctor Ortiz Ramos, su excompañero sentimental, quien admitió su responsabilidad.

Víctor enfrentaba un proceso penal por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambas conductas agravadas, por las que finalmente fue condenado a 16 años y 15 días de prisión.

Los hechos ocurrieron el 31 de julio de 2024, cuando Porras Forero ingresó armado a la plaza de mercado del barrio Manuel Beltrán de Bucaramanga y comenzó a disparar contra Sandra Milena, quien cayó al suelo gravemente herida.

La mujer fue rápidamente auxiliada por ciudadanos que estaban en la zona, la subieron a un taxi que la trasladado hasta la clínica Foscal, ubicada en el sur del área metropolitana de Bucaramanga donde los médicos lograron salvarle la vida.

Una vez cometido el hecho Ortiz Ramos huyó del lugar con rumbo a la Terminal de Transportes de Bucaramanga, pero fue capturado poco después por uniformados de la Policía Nacional. En su poder fue encontrada el arma de fuego usada para cometer el ataque.