Video: joven amenazó a pasajeros de vuelo Bucaramanga - Bogotá y obligó a detenerlo

El vuelo 8579 de Avianca, que debía salir a la 1:52 p. m. de este domingo, 31 de agosto, desde el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga, se convirtió en escenario de pánico entre los pasajeros luego de que un joven desatara confusión con su extraño comportamiento y frases que preocuparon a más de uno.

Los pasajeros del vuelo AV8579 de Avianca, ruta Bucaramanga-Bogotá vivimos momentos de terror por cuenta de este extraño sujeto que pidió bajarse del avión. Estaba justo detrás mío. Nos decía que “no lo hacía por él”, sino por nosotros. pic.twitter.com/5wSxkDCYjy — Paula Rozo (@pau_r_rozo) August 31, 2025

De acuerdo con los testigos, el pasajero, que viajaba en el asiento 24D, se levantó de manera sorpresiva mostrando nerviosismo, vestía pantalón gris, zapatos negros, una gorra beige recién comprada y cargaba una maleta con etiquetas de estreno.

“Esto yo lo hago por ustedes”, alcanzó a decir en medio del silencio de la cabina, lo que hizo que los viajeros se miraran entre sí pensando que podía tratarse de una amenaza seria.

La tensión quedó registrada en varios videos grabados por los mismos pasajeros y que ya circulan en redes sociales, mostrando la incertidumbre dentro del avión.

El joven fue retirado por la tripulación y una fuente de la Policía señaló que el pasajero al parecer sufre de problemas psiquiátricos, al revisarlo no se le encontró en el bolso ningún elemento peligroso.

Ante el hecho, la tripulación detuvo el vuelo en tierra, activó los protocolos de seguridad y regresó la aeronave a la plataforma, donde el joven fue remitido a sanidad aeroportuaria y posteriormente desembarcado. Tras una revisión de seguridad, el vuelo pudo continuar hacia Bogotá.

Frente a la situación, Avianca emitió un comunicado en el que calificó el comportamiento del viajero como “disruptivo e inadecuado”, reiterando que mantiene una política de “cero tolerancia” contra este tipo de conductas.

Avianca.

“La aerolínea hace un llamado a las autoridades para fortalecer las normas con sanciones más severas e, incluso, la posibilidad de prohibir o suspender la capacidad de volar a quienes reincidan o pongan en riesgo la seguridad”, señaló la compañía.

Avianca también aseguró que seguirá utilizando todas las herramientas civiles y penales para proteger a pasajeros y colaboradores, al tiempo que insistió en la necesidad de un marco legal más estricto que permita sancionar y prevenir este tipo de comportamientos en los vuelos comerciales.