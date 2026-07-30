Hombre le quitó la vida a su madre tras fuerte discusión: esto se sabe

Una mujer de 61 años fuera asesinada, presuntamente, a manos de su propio hijo tras una fuerte discusión. Las autoridades investigan lo ocurrido y avanzan en el proceso judicial contra el principal sospechoso, mientras se conocen nuevos detalles sobre las horas previas al crimen.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de Laguna Beach, California (Estados Unidos), donde fue hallada sin vida Angela Caprioli. De acuerdo con la Fiscalía del condado de Orange, el principal sospechoso es su hijo, Safford James Wolfson, de 36 años, quien fue capturado y enfrenta cargos por homicidio agravado.

La investigación comenzó el pasado 20 de julio, cuando la abuela del hombre llegó a la residencia y encontró un escenario de extrema violencia. Según las autoridades, la vivienda estaba completamente desordenada y presentaba rastros de sangre en diferentes habitaciones, por lo que dio aviso a la Policía.

Foto: referencia, AFP

Al llegar al inmueble, los uniformados encontraron a Wolfson tendido en el piso, cubierto de sangre y con heridas que, al parecer, se había provocado él mismo en el cuello. Durante la inspección, localizaron el cuerpo de Caprioli en uno de los dormitorios. La mujer presentaba graves lesiones en la cabeza y el rostro, por lo que fue declarada muerta en el lugar.



La Fiscalía informó que el hombre fue acusado de homicidio agravado y señaló que el crimen habría sido cometido con un martillo, elemento que figura como el arma utilizada durante el ataque.

En medio de las investigaciones también surgieron testimonios de vecinos que podrían ayudar a esclarecer lo sucedido. Dustin Pettit, residente del sector, aseguró a medios locales que poco antes del crimen observó a madre e hijo sosteniendo una acalorada discusión en el exterior de la vivienda.

La vi afuera hablando con él y parecía una conversación bastante hostil Relató uno de los vecinos

Habitantes del sector señalaron que Wolfson llevaba cerca de seis meses viviendo en esa propiedad y era considerado una persona reservada y distante. También indicaron que recibía con frecuencia la visita de cuidadores y que, días antes del homicidio, Caprioli había viajado desde Maine para entregarle un televisor y otros objetos personales.

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Tras conocerse el caso, el fiscal del distrito de Orange, Todd Spitzer, lamentó la muerte de la mujer y aseguró que las autoridades buscarán que el responsable responda ante la justicia.

Es desgarrador pensar que alguien pueda acabar de forma tan violenta con la vida de la persona que le dio la vida. Seguiremos buscando justicia para la señora Caprioli y todos los que la amaban Manifestó el funcionario

Información pública señala que Wolfson fue cofundador de Kevin's House LLC, un centro de atención para adultos con problemas de salud mental y adicciones en el sur de California.

Además, algunos medios estadounidenses reportaron que el acusado se identificaba como una mujer transgénero en sus redes sociales. No obstante, la Fiscalía aclaró que ese aspecto no tiene ninguna relación con el caso y que no hace parte de las acusaciones presentadas en el proceso.

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El pasado 27 de julio, Wolfson compareció de manera virtual ante un juez desde la unidad de cuidados intensivos de un hospital, debido a las lesiones que sufrió. Durante la diligencia no se declaró culpable y la próxima audiencia quedó programada para el mes de octubre, cuando continuará el proceso judicial en su contra.