Con una tabla habrían asesinado a mujer delante de su nieta e hija en Anserma, Caldas

Autoridades en Anserma investigan el asesinato de María Mercedes Ortiz Carvajal, de 42 años, ocurrido en el barrio Galicia de ese municipio del bajo occidente de Caldas.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer había llegado hacía pocos días a vivir a Anserma, proveniente de Mistrató, Risaralda.

Habitantes del sector le informaron a las autoridades que María Mercedes residía con una hija menor de edad y una nieta, y que el ataque habría ocurrido en presencia de ellas.

Según el relato conocido por los investigadores, una de las niñas salió hasta la vivienda de una vecina para pedir ayuda y manifestó que un hombre había agredido a su mamá, al parecer, golpeándola en la cabeza con una tabla.



Los vecinos acudieron al lugar y encontraron a la mujer tendida en el piso. De inmediato, alertaron a la Policía y al Cuerpo de Bomberos, pero cuando los organismos de socorro llegaron confirmaron que ya no tenía signos vitales.

La Alcaldía de Anserma y la Policía rechazaron el crimen y anunciaron una recompensa de hasta $10 millones para quien entregue información que permita identificar y capturar al responsable.

En el municipio también convocaron una velatón para la noche de este martes 28 de julio, como muestra de rechazo por este hecho, que es investigado bajo la hipótesis de un feminicidio.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias del crimen y determinar si la víctima también fue objeto de una agresión sexual.