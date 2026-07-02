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Comerciante lleva seis días encadenado frente a la Alcaldía de Caldas tras cierre de su negocio

El hombre asegura que fue víctima de un procedimiento irregular adelantado por las autoridades en su local, dedicado a la venta de repuestos para motocicletas.

Comerciante Caldas.jpg
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de jul, 2026

Un comerciante del municipio de Caldas denunció que fue víctima de un procedimiento irregular de las autoridades, por lo que decidió encadenarse a una baranda en la escalera de acceso de la alcaldía, ya cumple seis días de protesta.

Encadenado a una baranda en la escalera de acceso de la Alcaldía Municipal de Caldas, durmiendo a la intemperie y alimentándose únicamente con agua, permanece desde el pasado sábado 27 de junio John James Parra Monsalve, un comerciante de repuestos para motos.

El comerciante, propietario de un negocio dedicado a la venta de repuestos para motocicletas en ese municipio del sur del Valle de Aburrá, asegura que el pasado viernes, cuando funcionarios de Espacio Público y agentes de la policía llegaron hasta su establecimiento para realizar una inspección y solicitar la documentación del negocio, se encontraba en Medellín.

Al enterarse de lo que ocurría, emprendió el regreso hacia Caldas, pero cuando llegó a su negocio el procedimiento de cierre ya estaba en marcha, sin importar a las autoridades, según cuenta, que el propio John James presentó los documentos con los que demostró que se encontraba al día con los requisitos legales para operar.

Pese a la evidencia, los funcionarios continuaron con el procedimiento y ordenaron el cierre temporal del negocio durante 10 días.

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El comerciante sostiene que durante el procedimiento se cometieron varias irregularidades administrativas, como la que el acta habría sido diligenciada con los datos de una persona diferente y no con los de él, que figura como propietario del establecimiento.

Además, que las autoridades identificaron como responsable del local a una mujer que, según él, no tiene ninguna relación jurídica con el negocio. Es precisamente por esta razón que considera que el procedimiento podría carecer de validez y pide que sea revisado por las autoridades.

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