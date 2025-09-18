Hombre murió tras perder la conciencia en nueva montaña rusa de famoso parque de Universal

Un hombre perdió la vida después de desvanecerse tras subir a la nueva montaña rusa Stardust Racers, ubicada en el parque Epic Universe de Universal Orlando, inaugurado este mismo año.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado de Orange, la víctima, de aproximadamente 30 años, recibió atención de los equipos de emergencia y fue trasladada a un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

Universal Orlando anunció que la atracción permanecerá cerrada mientras avanza la investigación y aseguró que está colaborando con las autoridades competentes.

Hasta el momento no se han registrado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora en un recorrido de doble pista. Según los reportes oficiales, el visitante perdió el conocimiento al descender de la atracción y los intentos de reanimación resultaron infructuosos.



Stardust Racers Foto: redes sociales

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y que la causa exacta de la muerte será establecida mediante exámenes forenses.

La Stardust Racers, que debutó junto con el parque Epic Universe, se caracteriza por su sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes compiten en paralelo a lo largo de un trayecto de casi 1,6 kilómetros con múltiples inversiones.

Universal Orlando Resort calificó lo sucedido como un “evento trágico” y expresó sus condolencias a los familiares del fallecido.