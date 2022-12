Hombre que atacó con cuchillo en Hamburgo nació en Emiratos Árabes Unidos

El presunto autor de la agresión con un cuchillo el viernes en Hamburgo es un joven de 26 años nacido en Emiratos Arabes Unidos, indicó la Policía alemana, precisando que aún intenta determinar su nacionalidad.



La Policía también revisó al alza el balance del ataque del viernes por la tarde en un barrio comerciante de esta ciudad del norte de Alemania. Además del fallecimiento de una persona, otras seis resultaron heridas, algunas gravemente.

"El sospechoso tiene 26 años y nació en Emiratos Arabes Unidos, su nacionalidad está siendo verificada", subrayó la policía en un comunicado.

Subrayó que investiga "en todas las direcciones", pues según varios testigos el agresor gritó en varias ocasiones "Alá Ajbar (Dios es el más grande)" en el momento de los hechos.

El balance quedó al final en un muerto, un alemán de 50 años apuñalado en un supermercado, y seis heridos, algunos de gravedad.

Cinco personas resultaron heridas a cuchilladas, una mujer de 50 años y cuatro hombres de 19, 47, 56 y 57 años, precisó la policía. Además un hombre de 35 años resultó herido tratando con otros de controlar al agresor.

Un portavoz precisó que "no puede confirmar" por ahora que el agresor sea un islamista. "Investigamos en todas las direcciones", dijo.

El diario berlinés Tagesspiegel, que cita fuentes allegadas a los servicios de seguridad, afirma que el agresor, nacido en 1991, era conocido por la Policía como islamista y llegó al país como refugiado.

"No hay información confirmada sobre los motivos" del agresor, que "entró en un supermercado y de repente empezó a atacar a los clientes" indicó la policía.



El periódico alemán Bild publicó en su página internet una foto del agresor con una bolsa blanca cubierta de sangre apoyada sobre su cabeza.

El sospechoso que no fue identificado se dio a la fuga luego del ataque. Pero fue perseguido por testigos que lograron detenerlo.



"Se trata de un atacante solitario. Las primeras informaciones que daban cuenta de un robo como móvil posible, no fueron confirmadas", indicó la policías de Hamburgo en su cuenta Twitter.

"Alzó los brazos y gritó Alá Ajbar", dijo una cliente del supermercado a la cadena de televisión n-tv.



"Creí que estaba en una mala película, pensé que me iba a apuñalar", añadió, e indicó que tuvo "miedo de morir ". Llevaba "un cuchillo gigantesco", dijo.

La policía bloqueó la zona, en el noreste de esta ciudad, la segunda más importante de Alemania que en julio recibió a los líderes del G20 para una cumbre.

La Policía antiterrorista también fue desplegada en la escena del crimen, según Bild.



Alemania se encuentra en alerta por la amenaza terrorista, en particular desde diciembre luego de que un hombre matara a 12 personas atropelladas por el camión que conducía en un mercado navideño en Berlín.



El grupo Estado Islámico reivindicó el ataque perpetrado por un tunecino, Anis Amri, exconvicto de 24 años, a quien se le rechazó la demanda de asilo.



Este fue el peor ataque islamista en Alemania, pero no el primero.



En 2016 el grupo Estado Islámico reivindicó un ataque con bomba en la ciudad de Ansbach (sur) que hirió a 15 personas y en el que murió su autor, un sirio. Ese año también un afgano con un hacha causó pánico en un tren en Bavaria hiriendo a cinco personas antes de ser ultimado por la policía.



En los dos casos los atacantes eran solicitantes de asilo. Pero los investigadores sospechan de que se radicalizaron en Alemania y que no fueron enviados desde un país extranjero para cometer atentados, como fue el caso de los yihadistas que perpetraron los ataques en París en noviembre de 2015.



Los servicios de inteligencia alemanes estiman que habría unas 10.000 personas radicalizadas en el país, incluidos unos 1.600 considerados como potencialmente violentos.



Alemania está en la mira de los grupos yihadistas en particular por su participación en la coalición que combate a Estado Islámico en Irak y Siria, así como en Afganistán desde 2001.



Las tropas alemanas no participan sin embargo en ninguna operación de combate, sino en misiones de reconocimiento, formación o suministro de material.



