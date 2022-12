“Hoy en Nicaragua ejercer el periodismo es un delito”: Carlos Eduardo Chamorro

El periodista nicaragüense Carlos Eduardo Chamorro,habló en Mañanas BLU sobre la crisis que vive su país en medio de la crisis del régimen de Daniel Ortega.“Estamos viviendo una crisis terminal de una dictadura que se está hundiendo porque no puede gobernar.Manda, pero no gobierna. Solamente se mantiene en el poder por la fuerza,sostuvo.De acuerdo con Chamorro, la situación no es nueva y

ha tomado un carácter más complejo por la detención de comunicadores.

Vea también: Lo que Daniel Ortega le aprendió a Somoza

“Aquí ha habido más de 400 agresiones contra periodistas y medios, pero las últimas dos semanas la Policía se tomó por la fuerza las redacciones de los medios de comunicación que dirijo. Posteriormente se tomó el canal 100%, apresó a su director y a su jefe de noticia, a Miguel Mora y Lucía Pinedo,, denunció.“Hoy en Nicaragua ejercer el periodismo es un delito“Daniel Ortega es, de acuerdo con una ley que él creó, el jefe supremo de la Policía Nacional;

Publicidad