Impactante maniobra: conductor de un camión hizo un giro de 360 grados, estuvo a punto de volcarse

Manejar con responsabilidad al volante es un acto que todos los conductores deben cumplir; no obstante, nadie está exento de que ocurra un accidente.

En carretera, todo puede pasar; las condiciones del clima, el estado del pavimento o un pequeño error humano pueden convertir un trayecto cotidiano en una situación de alto riesgo.

Por eso, la seguridad mientras se conduce siempre puede verse comprometida, incluso para conductores con experiencia.

Impactante maniobra en una carretera de China

Frente a lo anterior, una impactante maniobra quedó registrada en una carretera muy transitada al sur de China, lo cual dejó ver lo impredecible que puede ser conducir bajo condiciones adversas.

El hecho ocurrió en la provincia de Zhejiang, donde el conductor de un camión estuvo a punto de sufrir un accidente mientras transitaba por una vía mojada debido a la lluvia.

En medio de la situación, el conductor perdió el control del vehículo, pues durante varios segundos trató de mantener el volante recto, pero no fue posible. Terminó por irse a la izquierda de la vía donde otros carros estaban circulando.

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El camión terminó haciendo un giro de 360 grados tras perder momentáneamente el control. En comentarios, indica que esta impactante maniobra fue posible debido al pavimento mojado y a que el conductor mantuvo sus manos en el volante.

Los vehículos que venían detrás disminuyeron la velocidad e incluso pararon para evitar chocar contra el camión. De manera sorprendente, no hubo ninguna persona herida.

Tras el hecho, el conductor logró recuperar el control del vehículo y se orilló al costado derecho de la vía en una bahía donde detuvo el camión.

🚗 🇨🇳 Una impactante maniobra queda grabada en una carretera al sur de China



🏎 El conductor de un camión realizó un giro de 360 grados cuando estuvo a punto de volcar sobre una carretera mojada por la lluvia en la provincia de Zhejiang.



🛣 El incidente muestra cómo el… pic.twitter.com/Yntxcu9mhG — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 5, 2026