Incendio amenaza parque de Doñana, España, Patrimonio de la Humanidad

Más de trescientos uniformados por tierra y aire se han movilizado en el sur de España para controlar un incendio que amenaza el entorno del parque nacional de Doñana, un tesoro nacional declarado Patrimonio de la Humanidad.



Cerca de 750 personas, de las más de 2.000 que han sido evacuadas durante la madrugada, han tenido que ser realojadas por un operativo de emergencia en centro deportivos y otros lugares de acogida.



El incendio ha llegado al llamado Espacio Natural de Doñana pero no al Parque del mismo nombre, una de las joyas mundiales de la biosfera.



El incendio se produjo durante la noche del sábado al domingo entre las localidades de Moguer y Mazagón, en la provincia de Huelva, sur de España.



En la zona hay centenares de técnicos, agentes de Medio Ambiente y bomberos forestales con quince vehículos de extinción, además de la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT).



También se han incorporado unos veinte medios aéreos tanto de la comunidad de Andalucía, del ministerio español de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a los que se ha sumado el cuerpo de elite "Unidad Militar de Emergencias" (UME).



Juan Sánchez, director del centro operativo regional, declaró a última hora de esta mañana que los trabajos para controlar las llamas "están cumpliendo el objetivo". "Lo que queremos -añadió- es que el incendio no se nos descontrole y, por el momento lo vamos encauzando".



Con respecto a la superficie afectada, ha indicado que "el grueso de la misma se quemó anoche (por la del sábado) en un fuego lineal con viento norte ante lo que no pudimos hacer nada. Ahora el objetivo es llegar a esta noche en una situación contenida para rematarlo".



El Rey Felipe VI llamó hoy a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, para interesarse por la situación del incendio, que ha obligado a desalojar a más de 2.000 personas.



Según fuentes de Casa Real, el Rey se ha interesado por las personas evacuadas y por todos los que están colaborando en las tareas de extinción, a los que ha mostrado su apoyo, así como por los daños materiales.



Susana Díaz, en declaraciones a los medios, afirmó que, aunque aún es pronto para conocer las causas del incendio, "no se descarta" que tras él esté "el factor humano".